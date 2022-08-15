保釣船登島10周年宣布沉沒 羅就：保釣運動未完結

香港/釣魚島

接載保釣人士2012年成功登島的啟豐二號，當年曾被日艦夾擊 (左上角小圖)，現已沉於避風塘水底，沉船處由海事處以浮標標示 2022年8月15日

今天(15日)是曾經佔領香港的日本宣布投降的香港重光77周年，亦是香港保釣人士衝破日本海防而成功登上有主權爭議的釣魚台列島的10同年紀念日，保釣行動委員會正式宣布，曾接載該會成員登島宣示主權的保釣船「啟豐二號」已經沉沒，海事處正安排打撈。

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船東兼保釣會主席羅堪就(又名羅就)向本台表示，對「保釣號」沉沒感到可惜及傷感，但該船已完成登島的歷史使命，預料日後難以再有登島行動。不過，他強調，這不代表由上世紀70年代開始的保釣運動將隨之而終結，因為尚有其他行動可做，只是當下需先處理「保釣號」的打撈事宜。由於港府申請他破產，打撈涉及的百萬港元費用將由海事處負責。

中國、日本及台灣姓聲稱擁有釣魚台島主權，保釣會曾於2012年8月15日乘坐保釣號前往當地，最終有七人成功登島分別插上中國和中華民國的國旗，其中有份登島的曾健成前年年底曾向本台表示，保釣會缺乏資金維修保釣號，將拆卸船隻，又指由於中國不支持保釣這愛國運動，而港人有感中共在2019年的反修例運動中打壓香港而冷待保釣運動，預期香港的保釣運動即使不偃旗息鼓，也會有頗長一段時間處於低谷。

豈料保釣會未能籌得足夠款項拆卸船隻，保釣號最終在去年7月29日於筲箕灣避風塘入水沉沒。海事處當時已通知船東，促船東兼保釣會主席羅就按法例打撈及移走沉船，但羅就表示，由於打撈需時，加上該會部分核心成員，例如曾健成參與的「7.1」遊行因未獲警方的「不反對通知書」而被判囚10個月，今年5月才重獲自由，故保釣號一直沉於海底。

根據公開資料，保釣船「啟豐二號」船長約33米、重逾142噸，由保釣會於2006年以90萬港元購入，其後數次出海，2006年因日本攔截而未能接近釣魚台島； 2012年，保釣船突破日本海防，7人成功登島。由於港府曾頒髮禁制令，保釣船被禁止離開香港海域，其後因資金不足而未有保養維修，船底穿洞，鏽蝕嚴重，有滲水現象，2020年時更出現傾側。保釣會當年曾發起眾籌，希望購入新船，但響應者不足。