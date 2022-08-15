戰敗77周年 日本兩大臣參拜靖國神社

日本/靖國神社

8月15日，是日本二戰戰敗77周年，在日本武道館（東京都千代田區）舉行了由日本政府主辦的全國戰歿者追悼儀式。包括來自日本各地的約600名戰死者家屬、天皇和皇後、首相岸田文雄在內的約1000人出席了全國戰歿者追悼儀式，而在日本武道館斜對面的靖國神社，日本經濟保障擔當大臣高市早苗和復興大臣秋葉賢也參拜了位於東京九段北的靖國神社。這是日本內閣大臣連續第三年在終戰紀念日參拜靖國神社，岸田文雄首相決定不參拜靖國神社，並在同一天通過自己的代理人作為自民黨總裁自費奉納了玉串料。

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岸田首相在致辭中強調不戰的誓言，他說：“絕不會重蹈戰爭的覆轍。我們將繼續堅持這一堅定的誓言。” 他說，基於國際社會的現狀，“我們將盡最大努力解決世界面臨的各種問題。” 他沒有提及日本對亞洲國家的戰爭責任，但是提及“銘記歷史教訓，致力於世界的和平與繁榮。”這是從2019年以來時隔三年首相在全國戰歿者追悼儀式中提及“歷史教訓”，表現了自由派岸田派的首相的特色。

天皇在致辭中表示說：“回顧過去，在深刻反省的同時，衷心希望戰爭的慘禍不再重演。”他從2019年登基以來，一直繼承明仁上皇從2015年開始言及的“深刻反省”的話語。

高市在參拜後對記者說：“我對那些為國策犧牲的人表示由衷的感謝。”她以“國務大臣高市早苗”登記，並自費奉納了玉串料。秋葉說：“我的祖父也在二戰中陣亡。我再次發誓，絕不讓這樣悲慘的戰爭重演。”

岸田內閣成員、經濟產業大臣西村康稔13日也參拜了靖國神社。而在岸田內閣中，首相和所有內閣成員在去年的秋大祭和今年的春大祭都沒有參拜靖國神社。

自民黨政調會長萩田光一15日也參拜了靖國神社。隨後他對記者說：“我向在上次大戰中犧牲了寶貴生命的先人們的靈魂表示誠摯的哀悼。”

超黨派“國會議員一起參拜靖國神社之會”宣布，鑒於新型冠狀病毒的傳播，將不進行集體參拜。