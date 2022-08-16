中共公布台獨名單七人台外交部指製造寒蟬效應適得其反

中國，台灣，兩岸關係，台獨

中共中央台辦今天公布最新台獨頑固分子名單，包括台灣的國家安全會議秘書長顧立雄和駐美代表蕭美琴等，宣布了懲戒措施，表示將終身追究責任。台灣外交部對此表示，台灣與其他國家往來，中國無權置喙；中方打擊積極爭取台灣能見度的政要與意見領袖，想製造寒蟬效應，結果適得其反，只會讓台灣人民更反感。

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新華社今天公布的台獨頑固份子名單有，台灣駐美代表蕭美琴、國安會秘書長顧立雄、立法院副院長蔡其昌、立法院民進黨黨團總召集人柯建銘、民進黨副秘書長林飛帆、時代力量黨主席陳椒華、和民進黨立委王定宇等共七位。中共禁止其本人及家屬進入大陸，和香港、澳門特別行政區。並限制他們的關聯機構與大陸有關組織和個人進行合作，絕不允許他們的關聯企業和金主在大陸謀利。

報導還說，北京當局決定還將針對由游錫堃擔任董事長的「台灣民主基金會」的執行長、吳釗燮擔任董事長的「國際合作發展基金會」的秘書長實施制裁，禁止進入大陸和香港、澳門特別行政區。

台灣外交部今天舉行例行記者會，發言人歐江安表示，這再度印證中方反應過度、借故製造危機。她說，中國脅迫台灣行徑是造成兩岸關係惡化的主要因素。

歐江安表示，台灣是民主法治國家，並非中國所能幹預，台灣更不接受專制威權體制的恐嚇威脅。台灣與其他國家往來，中國無權置喙；中方打擊積極爭取台灣能見度的政要與意見領袖，想製造寒蟬效應，結果適得其反，只會更讓台灣人民更反感。

陸委會也指出，兩岸互不隸屬，台灣是民主法治社會、從來不是中共治理管轄的範圍。台灣的黨政相關人士依其職責處理事務，中方無權說三道四。

陸委會強調，將評估視事態發展，研議適時採取必要的應處與防範措施，同時檢視其透過兩岸交流、政治干預企業經營的可能影響，以確保國家安全與民眾權益。此外，將積極與國際社會合作、揭露中共侵犯、打壓民主台灣，以共同遏制其蠻橫作為。

民進黨也發布新聞稿表示，中共當局完全扭曲事實，片面施加莫須有的指控，想要對台灣造成寒蟬效應，台灣人民不怕被恐嚇、被威脅，台灣人民守護民主與主權的意志，也絕不因中共制裁及欺壓而屈服。

時代力量今天也發布新聞稿表示，該黨再度被中共點名，無疑再次驗證時代力量對自由民主的捍衛，以及對台灣主權的堅持，讓中共完全無法接受，而這也是時代力量光榮的印記。被點名的時代力量黨主席陳椒華則表示，被列為台獨分子是種榮譽，住在台灣的人民，有自信認同民主、自由，也期盼早日台灣獨立。

北京先前已經公布的台獨分子名單包括台灣的行政院院長蘇貞昌、立法院院長游錫堃與外交部部長吳釗燮。