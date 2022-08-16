北京制裁蕭美琴等7名台灣官民及其家屬 禁進中港澳及合作

中國，台灣，港澳，兩岸關係

中國進一步升級因應美國議長佩洛西及國會議員訪華的打壓台灣行動，把台灣駐美代表蕭美琴等七人，新加進「台獨」份子列表，實施制裁，包括禁止他們及其家屬進入中國大陸和香港及澳門兩個特別行政區。令「台獨」制裁名單人數至少增至12人。台灣陸委會本月4日已表明，無論制裁誰，都沒有任何意義。

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中國大陸去年底制定「台獨頑固分子清單」，首批被刑入名單的，是台灣行政院長蘇貞昌、外交部長吳釗燮及立法院長游錫堃；中共中央台灣事務辦公室和國務院台辦今(16日)早在官方網頁宣布，把蕭美琴、顧立雄(台灣司法改革基金會董事長，其妻為經濟部長王美花)、蔡其昌(立法院副院長)、柯建銘(曾任民進黨代理主席)、林飛帆(民進黨副秘書長)、陳椒華(時代力量黨主席)、王定宇(民主黨立法委員)等七人列入「台獨」頑固分子清單。

公告指，上述人士以及台灣民主基金會和國際合作發展基金會的執行長或秘書長均禁止進入大陸、香港和澳門，亦禁止上述台獨機構與大陸的組織和個人合作，會施以懲戒，終身追責。根據公開資料，上述兩個基金會的董事長分別是游錫堃和吳釗燮。

對台辦發言人指出，一段時期以來，少數「台獨」頑固分子極力勾連外部勢力進行「謀獨」挑釁，蓄意挑動兩岸對立，在佩洛西「竄台」期間表現尤為惡劣，進一步暴露其冥頑不化的「謀獨」本性。大陸絕不容忍任何分裂中國的行徑，亦絕不為「台獨」分裂活動留下任何空間。

發言人強調，今天公布的台獨頑固分子名單，不是清單的全部，正告「台獨」頑固分子懸崖勒馬，若以身試法，必將遭受嚴厲懲罰。

台灣方面，據《聯合報》稱，未被大陸點名為台獨組織和未有黨員被制裁的國民黨，對此表示遺憾，強調相關舉措只會傷害兩岸關係。台灣的大陸委員會未就今次制裁作出回應，但當國台辦本月初批評台灣駐美代表蕭美琴時，陸委會已表示，「不管制裁誰，都沒有任何意義」，因為兩岸互不隸屬，台灣也不在中共治理管轄範圍之內。