港府調查恆大物業及羅兵鹹 涉134億迴流中國恆大營運

中國，香港，恆達

中國政府年前打擊房地產過度借貸以致中國恆大集團資金鏈受影響，在香港上市的恆大物業早前被揭發曾把134億元人民幣（下同，折算約19.4億歐元）存款擔保換取資金「迴流」中國母公司恆大作營運之用，但未有在業績中披露，財務彙報局就此決定對恆大物業2020年至去年上半年的業績展開調查，而負責核數的羅兵鹹永道會計師事務所亦在調查之列。這是繼去年10月調查在港上市的中國恆大的進一步行動，而對恆大本身的調查範圍亦會擴大至2020年。

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財彙局昨(15日)午發出公告，指正就中國恆大和恆大物業的賬目及審計展開調查，涉及上述上市公司7月22日公布，有關受限制銀行存款和其他貸款之分類、質押擔保之計量以及關聯交易之披露的問題，以及審計的相關問題。

在港的恆大系7月22日發表恆大物業134億元人民幣存款被銀行強制執行的初步報告，當中指出，恆大物業在2020年和21年上半年提供三筆合共134億元的定期存款為「第三方公司」存單提供抵押，第三方未能依時還款，令存款被沒收。恆大承認，相關貸款資金循「第三方」轉回中國恆大作營運之用。不過，上述三筆款項未有在恆大系的2020年度經審核業績和未經審核2021年上半年業績中披露。

至於同時受查的羅兵鹹永道，是四大國際會計師事務所之一，亦是恆大系截至2020年的核數師，由於財彙局已擴大對恆大系的審計調查至2020年，令這個3月時傳言會淡出中國民企內房核數工作的國際會計師樓面對更大受罰風險，包括被財彙局譴責和罰款。根據公開資料，羅兵鹹對恆大2020年度報表作出「無保留意見」，須對報表數據真偽負責。而財彙局去年10月公告調查恆大財務報表時表明，質疑恆大、羅兵鹹永道能否以「持續經營（going concern）」原則評估賬目。