中國/炎夏

中國氣象局說，中國正在經歷自1961年有溫度記錄以來最長的高溫期，自6月以來，不同地區連續64天發出高溫警報。中國多個大城市記錄了有史以來最熱的日子，國家天文台周三延長了高溫的紅色警報，這是中國四級炎熱報告系統中最嚴重的警報。

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據法新社今天報道，由於嚴重的熱浪影響了電力需求並迫使企業停工，中國西南部有500多萬人正在經歷間歇性停電。中國官方的新華社周三援引四川省電力官員的話報道，在沒有下雨的情況下，四川主要河流的水量下降了20%-50%，嚴重影響了水力發電。

最近幾天，四川省的氣溫超過了40攝氏度，造成對電力空調系統的高需求。當局說，與此同時，四川80%依靠水壩來發電，但是該地區的河流已經乾涸，水庫也幾乎乾涸見底。

據當地一家電力公司報道，位於該省東北部、擁有540萬人口的達州市周三的電力供應時斷時續。媒體援引達州電力集團的話報道說，如果有必要，預計將中斷三個小時或更長時間。根據官方媒體周日公布的一份通知，四川省21個城市中的19個被要求暫停工業生產，直到星期六。

四川的工業，包括與日本汽車製造商豐田的合資企業，在當局決定優先向居民區供電後被迫關閉。

據中國媒體報道，世界上最大的電動汽車電池製造商當代安博科技也已在宜賓停止生產。四川是中國製造鋰的一個關鍵地區，鋰是一種用於電動電池的金屬。

官方說，今年夏天，超過三分之一的中國氣象站記錄了極端溫度，其中262個達到或超過了以前的記錄。據科學家們說，由於氣候變化，極端天氣變得更加頻繁，這正在影響全世界的經濟和社會。