中國/境外詐騙

中國詐騙人員境外幾十萬 以註銷戶口威脅已勸返23萬

2016年6月24日，在柬埔寨金邊國際機場，一名嫌疑人在登機前被中國警察官員檢查身體時舉起雙手。 © AFP

作者： 小山 5 分鐘

中國公安部對電信網絡詐騙犯罪、涉養老詐騙犯罪持續依法嚴厲打擊，多地祭出註銷戶籍等威嚇手段要求詐騙人員返國。官方報告中國公安部去年4月以來組織多項打擊詐騙專案行動，截至7月，從境外勸返涉詐人員23萬名。消息沒有提及勸返的詐騙犯都是從哪一些國家返回，也沒有提及是否有國際司法合作。