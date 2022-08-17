中國詐騙人員境外幾十萬 以註銷戶口威脅已勸返23萬
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中國公安部對電信網絡詐騙犯罪、涉養老詐騙犯罪持續依法嚴厲打擊，多地祭出註銷戶籍等威嚇手段要求詐騙人員返國。官方報告中國公安部去年4月以來組織多項打擊詐騙專案行動，截至7月，從境外勸返涉詐人員23萬名。消息沒有提及勸返的詐騙犯都是從哪一些國家返回，也沒有提及是否有國際司法合作。
據中央社今天報道稱，中國勸返23萬涉詐騙人員，拒不回國註銷戶籍。
而中國多地祭出註銷戶籍等威嚇手段要求詐騙人員返國，拒不回國者，老家還被噴漆公示。
據央視新聞稱，中國公安部對電信網絡詐騙犯罪、涉養老詐騙犯罪持續依法嚴厲打擊，電信網絡詐騙犯罪近年來持續上升的勢頭得到有效遏制，去年6月至今實現立案數連續14個月下降。
官方媒體稱，2021年4月以來，中國公安部組織全國公安機關深入開展“雲劍”、“長城”、“斷卡”、“斷流”、“5．10”等打擊詐騙專項行動，先後組織開展150次全國集群戰役。自2021年4月至2022年7月，共破獲電信網絡詐騙案件59.4萬起。國家反詐中心推送預警指令1.45億條，攔截詐騙電話28.1億次、短信33.6億則，封堵涉詐域名網址400萬個，緊急攔截止付涉案資金人民幣5518億元（約新台幣2.44兆元），成功避免1.09億民眾受騙。
官方媒體還稱，中國公安部從境外教育勸返涉詐人員23萬名，赴境外針對國內實施犯罪的人員大幅減少。
據該報道，中國打擊詐騙犯罪最主要的手段之一，就是所謂勸返境外詐騙人員。據中新社去年11月10日報導，為打擊跨境電信詐騙犯罪，多地發布公告，以凍結或註銷戶籍、列入失信人員名單等方式，勸返非法滯留境外的違法犯罪人員。拒不歸國者，部分地方還祭出親屬連坐措施，對其家人和子女讀書、升學、參軍、個人徵信、考錄公職等方面從嚴把關，原則不通過。