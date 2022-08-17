中國重啟了台山核電站EPR反應堆

中國/台山核電站

中國南部台山核電站的一個EPR反應堆在因泄漏問題而關閉一年多後重啟投入運行。台山核電站與法國能源集團EDF合作建造，靠近香港，是世界上第一個投入使用的EPR設施。

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據法新社今天報道稱，中國在發生事故一年後重新啟動台山EPR反應堆。

台山是世界上第一個核電使用EPR設施。這項技術被作為法國核工業的旗艦和EDF的展示品。

2021年7月，台山兩座反應堆中的一座在發現燃料棒的緊固出現問題後被關閉，中國當局當時稱屬於 "常規"，並排除有任何危險。

據台山電廠的當地運營商即中國廣核集團在周二宣布稱，經過 "檢查和維修"，有關反應堆在本周初重新連接到中國電網，中廣核表示，該公司將安全作為 "優先事項"，沒有發現工廠及其周邊環境有任何異常情況。

與該項目有關的EDF為台山電廠提供了EPR技術，但通過與中廣核成立的合資企業，它是少數股東（只佔股30%）。

EDF在周三確認，出事的EPR反應堆將重新投入使用。一位女發言人告訴法新社，"經過徹底的調查，中國安全當局已經批准重啟台山的EPR反應堆。"

EPR技術（也稱"歐洲加壓反應堆"）旨在提供更好的功率和安全性。但它在法國、芬蘭以及在較小程度上在英國遭受了許多挫折，這些國家正在建設的反應堆一直受到延誤和預算超支的困擾。

1992年推出的EPR技術是由法國阿海琺公司和德國西門子在其聯合子公司內共同開發的。但西門子後來退出了該子公司。

在國家策畫的法國核工業重組中，法國電力公司EDF最終控制了EFR核電。