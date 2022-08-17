"保護衛士 "報告：中國政府仍將精神病學廣泛用於壓制異己

中國/人權

位於西班牙馬德里的非政府人權組織"保護衛士“周二（8月17號）在一份報告中表示，未經正當法律程序將持不同政見者監禁在精神病院的做法在中國仍然很普遍，該報告指責中國的衛生系統與當局勾結。

廣告 繼續瀏覽後續

法新社馬德里報道， 幾十年來，北京當局一直利用精神病院系統，即所謂的 "安康"來鎮壓政治犯。 總部設在馬德里的非政府組織 "保護衛士 "在周二發表的報告“被麻醉和被拘留——中國的精神病監獄”（Drugged and Detained: China’s psychiatric prisons ）中說，儘管2010年代初的改革加強了法院對中國精神病系統的控制，但這種做法仍然存在。

"保護衛士“網站上介紹，在維護穩定的名義下，中共能夠將上訪者和活動人士完全排除在司法系統之外，沒有希望見到律師或接受審判，同時將他們 "診斷 "為精神疾病，使他們在釋放後也被社會孤立。

該組織利用對受害者及其家人採訪的二手資料進行研究，發現從2015年到2021年的7年間，有99人被關進精神病院144次，涉及中國21個省、市或地區的109家醫院。被拘留的人中有在網絡上直播中向中國國家主席習近平的畫像潑墨女子董瑤瓊，一名男子要求中國政府對他在軍隊中遭受的傷害進行醫療賠償，以及長期支持民主的活動人士宋再民等。報道指出，這些數字表明，將政治犯送入精神病院在中國是普遍的、例行的。

報告中的大部分數據和資料來自公民活動家和記者劉飛躍創立的中國非政府組織 "民生觀察"（CRLW）在網上發布的對受害者及其家人的採訪。

報告稱，值得注意的是，這個數字 "隻是冰山一角"。還有無數的案例不會被非政府組織和媒體注意到，特別是在習近平領導下的這種恐懼氣氛下，中國對外界的封鎖越來越多。

"保護衛士 "譴責說："在2022年，中國共產黨（CCP）仍然經常把政治目標關在精神病院里，儘管十多年前已經實施了法律改革來結束這種野蠻的做法。 報告說："醫生和醫院與中共勾結，讓受害者接受無意識的、醫學上不必要的住院治療和強制用藥。 報告說，大多數受害者是上訪者，"他們在中國往往處於社會底層"，因此 "容易成為目標"。

當法新社聯繫時，中國衛生部沒有提供任何回應。

劉飛躍2006年建立民生觀察網站，自2014年起，每年撰寫發表《中國維穩與人權年終報告》和《中國精神健康與人權年終報告》。

他也是中國民主黨成員，獨立中文筆會會員，他本人也於2019年1月29日被湖北隨州市中級人民法院裁定煽動顛覆國家政權罪罪名成立，判監五年，剝奪政治權利三年，沒收個人財產101萬元人民幣。