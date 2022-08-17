德國智庫：與西方脫鉤中國或將淪最大輸家

中國/西方脫鉤

德國最大經濟研究機構之一的Ifo (Institute for Economic Research)，在上周一(8月8日)發布了一份題為《地緣政治挑戰及其對德國經濟模式的影響》的研究報告。報告中顯示，如果出現西方國家與中國雙邊脫鉤的情況，中國的GDP降幅會高達2.27%。這一數據將遠高於西方國家的GDP損失，中國將成為最大輸家。

廣告 繼續瀏覽後續

據美國之音報道，德智庫報告稱,如果西方與中國全面脫鉤,中國將成最大輸家。德國最大經濟研究機構之一的Ifo (Institute for Economic Research)的報告中表示，如果與中國發生貿易戰，德國損失最大的將是汽車製造業(-8.47%；83.06億美元)，運輸設備製造業(-5.14%；15.29億美元)，以及機械設備製造業(-4.34%；52.01億美元)。僅有一些較小的產業，如紡織業可能會從中受益。

該研究報告的合著者之一的利桑德拉·弗拉赫(Lisandra Flach)在Ifo官網的英文簡報中表示：“去全球化會使我們變窮。與其讓企業在沒有充分理由下拒絕重要的貿易夥伴，不如增加從其他國家的採購力度，以減少對某些市場和專制政權的片面和關鍵的依賴。”

另一位合著者弗洛里安·多恩(Florian Dorn)也表示，“德國作為一個出口國，如果想要重新調整其商業模式，那麼供應鏈的外包並不是一個有助於經濟發展的解決方案。一個更具希望的選擇是與美國等志同道合的國家建立戰略夥伴關係和自由貿易協定。這應該是德國和歐洲經濟政策的目標”。

據該報道，該研究報告中提出了五種可能出現的場景，①德國與中國的脫鉤，②歐盟與中國的脫鉤，③西方國家與中國的脫鉤，④西方國家與中國的脫鉤+歐盟與美國間達成自由貿易協定，以及⑤西方國家與專制制度國家間的脫鉤。該報告中的西方國家包括：歐盟27國、英國、美國、加拿大、日本和澳大利亞。西方國家與中國的脫鉤，包括單邊脫鉤和雙邊脫鉤兩種可能性。與歐盟單獨脫鉤相比，西方國家聯合與中國脫鉤的話，將大大增加中國GDP的損失。西方國家對中國的單方面脫鉤， 將導致中國的 GDP下降1.4%， 而在雙邊脫鉤的情況下，中國的GDP降幅會高達2.27%。這一數據將遠高於西方國家在雙邊脫鉤下的GDP損失：德國為0.76%， 歐盟其他國家為0.49%，美國為0.48%。因此，該報告指出，在雙脫鉤的情況下，中國將成為最大輸家。

該報道原文鏈接：https://www.voachinese.com/a/german-think-tank-report-says-china-will-be-the-biggest-loser-if-the-west-countries-fully-decouples-from-china-20220815/6702524.html