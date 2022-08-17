「掃黃」時國安處長與女同處一室 涉事按摩店遭法庭裁定賣淫場所表證成立 惟處長稱未有光顧性服務

香港/掃黃

首任國安處長蔡展鵬(前)首次出庭為光顧的按摩店被指是賣淫場所一桉作供 2022年8月17日

時任警務處國安處處長蔡展鵬去年光顧灣仔一所無牌按摩店時碰上警方「掃黃」，涉事按摩院相關4人其後被控經營賣淫場所，裁判官昨(16日)裁定控罪表證成立後，蔡展鵬以辯方證人身分作供稱，曾在大半年內到訪該按摩院四至五次，從來沒有接受任何形式的色情服務，既沒有調查按摩院是否持牌，亦不認為店內有提供性服務。

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涉事的無牌按摩店名為VIET SPA，位於灣仔莊士敦道一幢樓宇內，與國安處所在的警察總部相距約11分鐘步程。控方指，兩名女按摩師與越南籍無業女子元秋香及現年61歲、聲稱無業男子胡炳雄各被控一項管理賣淫場所罪，而胡更被加控經營沒有有效經營牌照的按摩院罪，時間由2020年年杪至21年3月19日，而當日即為警方採取「掃黃」行動並發現蔡展鵬與一名女子同處一室的日子。四名被告均否認控罪。

一名警員上周作供時確認，巡查上址時，發現蔡展鵬與洋名為”Jessica”的女子朱小娟（譯音）共處一室，而蔡並非掃蕩行動的喬裝顧客，他「認得」蔡，認為把案件交予主管處理是「最恰當」的做法，事後「不清楚」有沒有叫蔡離開現場。他承認，發現蔡時，既沒有查問對方為何身處現場，亦沒有檢查對方的身分證。他形容，蔡被撞破時，表現冷靜，沒有動怒。

而在審訊首日，喬裝為按摩院顧客的警員郭建燊作供稱，曾接受按摩師Jessica服務，期間，她曾推銷四項價值500至800港元的手淫服務。

裁判官溫紹明昨在審訊第六天時裁定，控罪表面證據成立，而被告胡炳雄的辯方大律師戴偉奧隨即要求傳召蔡展鵬作供。

蔡展鵬在辯方大律師盤問下承認，案發時與一名年輕女子在案發現場的房間內逗留，而他最早是在2020年年中光顧該按摩院，至案發時，「可能(光顧該店)幾次，可能四至五次」，他沒有選擇按摩師，每次均由不同的女子接待，在店內逗留約1小時。

蔡否認過去有接受「掃黃」當天的女子或店內任何女子向他提供性服務，亦不見店內任何事物暗示有性服務。被問到「相唔相信(按摩院)有(提供)性服務」，包括手淫服務時，蔡表示不清楚，但又說，不認為該店有提供性服務。

在控方盤問環節中，蔡展鵬以「點頭」方式表示是以私人身分光顧該店，與公職無關。他更指出，他對警方的「掃黃」行動不知情，事前不認識按摩院的管理層和職員，沒有調查過他們，無法確認該店有無牌照，他對按摩院的認知僅建基於個人判斷，光顧的是按摩服務。但當被問及對場內人士是否只問按摩服務的問題時，蔡靜默數秒，然後答「可以咁講」。

網民熱議兼冷嘲熱諷 評論員質疑有否影響警隊聲譽

由於各被告不作供，裁判官遂將案件押後至9月23日作結案陳詞。

蔡展鵬的作供引來網民熱議，對於蔡不知道自己光顧的按摩店是否持牌與及沒有接受過性服務的說法，大表質疑，並加以嘲諷。當中，本土派政黨社民連的前主席吳文遠在報道的臉書上留言說，「邪場冇邪骨，香港有法治」，此反諷說法獲得該報道最多網民贊同，在不足兩小時內，有620人給贊。在香港，沒有牌照的按摩店一般被稱為「邪骨」，多有提供按摩(揼骨)以外的性服務；而香港引以為傲的法治，2019年後亦備受質疑。

另外，時事評論員吳志森在網上節目中質疑，雖然蔡展鵬一概否認，但有趣及詭異之處是，蔡光顧數次也沒有人向他提及有性服務，但警方一次「放蛇」(喬裝顧客光顧)便一擊即中，證實該店是「邪骨」，有提供手淫服務。

他續稱，蔡展鵬事後只是平調至警隊的人事及訓練處長，顯已全身而退，但這對警隊聲譽和紀律帶來什麼示範，留待警隊自行思量。

涉事的蔡展鵬，1995年加入警隊任職督察，主要負責保安情報和行動工作，在2009年至20年的十一年間連升五級，2020年《港區國安法》實施後，以高級助理處長之職獲委為國安處處長。光顧無牌按摩店事件後，警方按紀律程序，着他休假受查近五個月後，調任警務處人事及訓練處長。