法新社光顧金門：發現那裡有台海戰爭威脅最前線的平靜

台灣/金門

在靠近中國大陸距離最近的一個屬於台灣治理的金門島海灘上，有坦克和阻止登陸障礙布防，更有島上民眾仍然平靜的生活。老一輩的金門人，曾經歷1958年的炮戰，雖然記憶猶新，但是，無論是老人還是年輕一代，都不希望有戰爭。金門民眾也因為統一不統一，打仗不打仗而有分歧。

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據法新社今天自金門報道說，台灣金門島民對對岸的中國戰鼓不以為然。一名92歲的老兵音譯為楊銀石在中國的炮彈射程內的門前悠然閱讀報紙。

在美國眾議院議長南希-佩洛西於8月初訪問台北之後，中國在它聲稱的民主島嶼台灣周圍進行了前所未有的軍事演習。隨着中國軍艦進入台灣海峽並向台灣周圍水域發射導彈，大陸入侵台灣的風險正在增加。中國在重申對台北的威脅後才結束了演習。

這位楊老先生仍然很平靜，儘管他所在的擁有14萬人口的金門距離中國城市廈門不到10公里。“我並不緊張。” 他對法新社說，“金門是平靜和安靜的” 他笑着說，他每天早上都在看電視和在附近散步。這位60多年前見證了金門炮戰的老人認為，最新的警報只是小菜一碟。

1958年，中國向金門和附近島嶼發射了100多萬枚炮彈，造成618人死亡，2600多人受傷。

楊老先生說，現在局勢是緊張，但當時的炮戰更緊張。

金門人說，“很難評估現在的情況，不知道中國是否打算只是恐嚇一下或真有攻擊計畫。”

儘管有戰爭的痛苦記憶和目前的緊張局勢，但經過多年的貿易和通行，許多金門居民仍然對中國抱有積極的看法。由於新冠病毒原因，渡輪不再運營，但34歲的旅遊專業人士音譯為楊尚林希望金門將很快對中國遊客重新開放。

面對中國對台灣的威脅，這位先生說，"台灣比較自由，我們不希望被中國統治。"他說，“但我們也必須維持生計。”

法新社說，但金門現在已經有分歧。除了希望與中國大陸通商通貿通行的金門人，很多居民已經準備好保衛他們的土地免受中國的侵略。27歲的土木工程師黃子辰說：“如果有戰爭，我就會參加戰鬥。”他說，"我出生在台灣，當台灣需要我的時候，我必須排除萬難參戰。"

雖然金門島可能曾經為預防登陸入侵提供了天然屏障，但現在金門架不住北京及強大的導彈、戰鬥機和航空母艦武器庫輕鬆打過來。

對一家汽車租賃公司的員工楊姓來說，台灣與中國大陸，武裝部隊的差距太大，台灣反擊的希望不大，特別是考慮到金門的面積狹小，而且非常靠近大陸。但他說，“我不想上戰場，因為沒有勝算。”

18歲的詹姆斯-陳(James Chen)是少數沒有去台灣大城市學習或工作的同齡學生之一，他認為只有職業軍人才應該戰鬥。"我認為中國有50%的可能性會對台灣使用武力。但我們無法控制中國。所以我們應該做自己。"

法新社說，因此，在大多數情況下，金門的日常生活仍如常。人們不會衝到掩體里去避難，也不會衝到超市裡去搶購，而是回到家裡去唱卡拉OK，或者到外面去和朋友吃飯。

在金門島上一條安靜的街道上，73歲的音譯為鄭秀華正在和她的鄰居們打牌，她否定了北京軍隊在金門海岸會進攻登陸的可能性。她說，“不，我們不害怕。” 她說：中國軍隊不會來這裡。

楊老先生說，他寧願選擇和平統一而不是戰爭。他說，中國政府應該懂得一個信息，這也這是他幾十年前目睹的炮擊事件的教訓：不要打仗。他說："戰爭帶來痛苦和不幸。兩邊都不會沒有死亡"。