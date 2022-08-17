美國軍機軍艦說要穿過台灣海峽 北京發警告

中國/美國

美國宣布說，美軍將在未來數周通過台灣海峽進行標準空中與海上通行，執行航行自由。中國外交部發言人汪文斌今天對此警告美國“不要輕舉妄動，不要製造更大的危機”。汪文斌還稱，“犯我中華者必將受到懲處”。美國沒有確指何種軍艦軍機何時通過台灣海峽。

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據中央社今天報道稱，中國外交部發言人汪文斌今天針對美方預告機艦近日將通過台灣海峽，聲稱這暴露了美方的“強權做派”，中方嚴正警告美方“不要輕舉妄動，不要製造更大的危機”，“犯我中華者必將受到懲處”。

白宮印太事務協調官康貝爾（Kurt Campbell）12日表示，北京對裴洛西訪台反應過度，行動持續挑釁、具破壞性且史無前例，所作所為與和平穩定目標背道而馳，是對台加強施壓行動的一部分，預計未來數周與數個月仍將持續，目標是企圖恫嚇與脅迫台灣。而美軍將在未來數周通過台灣海峽進行標準空中與海上通行，執行航行自由。

據汪文斌宣稱，美國高官的有關表態“完全是顛倒黑白、混淆是非，充分暴露了美方的強詞奪理、強盜邏輯和強權做派”。

汪文斌宣稱，中國人民不信邪、不怕鬼，捍衛核心利益堅定不移。中方嚴正警告美方“不要輕舉妄動，不要製造更大的危機，玩火者絕對沒有好下場，犯我中華者必將受到懲處”。