聯合國專家報告指新疆有 "強迫勞動"

中國/新疆/聯合國

一份獨立的聯合國專家報告指控稱中國新疆地區的少數民族被迫從事強迫勞動，該報告稱這可能構成反人類罪。該報告遭北京強烈批評。

廣告 繼續瀏覽後續

據法新社今天自日內瓦報道稱，中國西北部新疆面積是法國的三倍，多年來一直受到中國當局的嚴密監視。中國指責維吾爾族分離主義者和伊斯蘭分子經常對新疆平民進行血腥襲擊。而維吾爾族是新疆地區的主要民族。

西方的研究指責北京在 "再教育營 "中關押了100多萬維吾爾族和其他穆斯林民族民眾，作為其鎮壓的一部分，甚至對他們實施 "強迫勞動 "或 "強迫絕育"。

美國和其他幾個國家都指控提及 "種族滅絕"，而北京則堅決否認。

在周二發表的一份報告中，聯合國”當代奴隸制問題“特別報告員還提到了中國國家組織的 "兩個系統"，在這些系統中實行強迫勞動，特別是在農業和製造業。

據聯合國的報告作者小保方智也說，其報告內容是基於智囊團的工作、非政府組織的報告、受害者的證詞和中國政府的解釋。報告提到了新疆的 "教育和職業培訓中心"，在那裡，少數民族被 "拘留並接受工作安置"。

該報告提及一個基於 "當地勞動力調集外省"的減貧方案。

特別報告員說："這些方案可以為少數民族創造就業機會，提高他們的收入。但他指出，"對有關工人行使權力的程度在某些情況下可能相當於奴役"。

該報告提到了對僱工施行嚴厲監視，並通過拘禁限制行動，有威脅、身體折磨和性暴力以及其他不人道和有辱人格的待遇"。

但報告也指出，這需要進一步獨立分析。

據法新社說，中國外交發言人汪文斌被問及時回應，指責報告作者聽信了 "美國、一些西方國家和反華勢力編造的關於新疆的謊言和虛假信息"。

特別報告員是由聯合國人權理事會任命的獨立專家，但他們並不代表聯合國發言。

據法新社，聯合國人權事務高級專員米歇爾-巴切萊特在5月對中國進行的一次罕見訪問中，呼籲北京避免在新疆採取 "任意 "措施，同時譴責該地區的 "極端主義暴力行為"。

上個月，中國國家主席習近平自2014年以來首次前往新疆。

習近平在訪問該地區首府烏魯木齊時，對新疆地區的社會經濟進步給予讚揚。