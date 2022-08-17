蘋果公司據信正在越南試產智能手錶和筆記本電腦

蘋果轉長越南

美國科技巨商蘋果公司據信正在考慮在越南生產蘋果手錶和筆記本電腦。這一舉動被認為是西方大公司逐漸與中國脫鉤的又一重大步驟。

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日本《日經亞洲》(Nikkei Asia)星期二（2022年8月16日）引述消息人士們的話說，蘋果公司的中國供應商立訊精密工業股份有限公司(Luxshare Precision Industry)和蘋果手機組裝巨商鴻海集團富士康公司(Foxconn)已經在越南北部某地開始了蘋果手錶和筆記本電的試產。

此前，蘋果已經將手機生產的部分工序從中國轉移到其他市場。比如，公司已經從今年開始在印度生產iPhone 13，並計畫在那裡組裝iPad。

分析人士們說，蘋果公司正加快將產品生產轉移出中國，這不僅因為短期內中國對付新冠疫情的清零政策對生產形成重大影響，還因為美中關係不斷惡化對蘋果產品的供應鏈帶來嚴重風險。

公司執行長庫克今年早些時候說，由於嚴格的清零政策，蘋果公司估計已損失40億至80億美元。

蘋果公司超過九成產品，包括iPhone、iPad以及筆電MacBook，是由包括富士康集團在內的非中國承包商在中國製造的。

市場分析人士們說，蘋果供應鏈若轉往南亞和東南亞，基於產業的群聚效應，可能會有更多其他相關供應鏈移出中國。

東南亞近年經濟表現亮眼，其中，越南是被視為最有可能取代中國成為“世界工廠”的國家。