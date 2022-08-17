香港泛民47人案不設陪審團 稱考慮安全與外國干預因素

香港/泛民47人案

香港司法機構已下令在沒有陪審員的情況下對國家安全法規定的最大案件進行審判。共有47名支持民主的活動家不久將因被指控陰謀顛覆而受到審判。他們將面臨最高的終身監禁刑罰。香港司法官方給出的理由指，取消該庭審的陪審團制度，是為了避免外國干擾。47名被告自去年初被捕至今已還押近一年半。

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據本台報道稱，在為背離從英國繼承的 "普通法 "法律體系而提出的理由中，香港新任司法局長林定國在8月13日的一份證書中首次提到了外國因素的干預。

但他沒有具體所指。

其他給出的理由是 "陪審員及其家庭成員的人身安全 "和 "如果在有陪審團的情況下進行審判，會有影響司法進程的風險"。

因此，香港最大的47名民主運動人士訴訟案將在沒有陪審團的情況下接受審判。

而且，判決將由政府親自挑選的三名法官作出。這是第二次在適用《國家安全法》的案件中做出這樣的案審決定。

在大規模、有時是暴力的民主抗議活動之後，北京在2020年實施了一項法律，以壓制異議。

本案中的47名被告情況各異。他們包括民選代表、工會成員和學者。他們皆因組織2020年7月的非官方初選而被指控犯有顛覆罪，將面臨最高的終身監禁。

據中央社今天報道稱，香港47名泛民主派因組織或參與立法會初選，被控違反“港區國安法”的“串謀顛覆國家政權罪”。香港律政司指示案件毋須陪審團審理，理由包括案件具“涉外因素”及以免妨礙司法公義。

香港47名泛民主派於2020年參加或組織立法會初選，於2021年2月28日被控違反“港區國安法”的“串謀顛覆國家政權罪”，案件預料最快2023年中審理。

中央社綜合明報等港媒消息說，香港律政司指示這起案件毋須由陪審團審理，將由3名法官處理。據明報獲得的信件，當中附上律政司司長林定國今年8月13日簽發的證書。林定國在證書中表示，將行使國安法第46條賦予的權力，指示這起案件訴訟毋須設有陪審團。

信中表示，為了有效制止危害國安犯罪，基於3個理由而發出證書，包括：一、案件具有“涉外因素”（involvement of foreign factors）；二、保障陪審員及其家人的人身安全；三、若審訊在有陪審團下進行，有可能出現妨礙司法公義妥為執行的實際風險。

明報引述香港大律師公會主席杜淦堃表示，國安法下不設陪審團是新事物，理解律政司的決定會引起法律界或公眾疑慮；既然律政司第二次作出相關決定，可以多解釋理據，以釋除公眾疑慮。

案件其中一名被告梁國雄的妻子陳寶瑩說，涉案被告只是在香港參加初選，案中爭辯是否在“基本法”下合法進行，看不到如何“涉外”。她又說，香港國安法條文意思是“可”不設陪審團，但在普通法制度下，重要案件一直設陪審團，質疑此起案件不設陪審團欠合理理由。

該報指出，“港區國安法”首起案件，被告唐英傑因駕駛插有“光復香港、時代革命”旗幟的電自行車撞向警員，被控煽動他人分裂國家及恐怖活動罪，案件由3名法官共同審理，不設陪審團。唐英傑曾就不設陪審團向高院提司法複核，被上訴庭裁定敗訴。判辭引用時任律政司長鄭若驊發出的證書，當中列明兩項理據，涉及陪審員安全和妨礙司法公義，但不包括“涉外因素”。

47名被告自去年初被捕至今已還押近一年半。