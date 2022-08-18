中國堅持清零 魚蝦也須核酸檢測

中國/清零

因應中國嚴苛清零政策，一些地方施行人貨同檢，現在出現魚蝦也要做核酸檢測的現象，這些例子發生在廈門與海南，海南官媒介紹整個過程，消息一出，讓民眾錯愕。

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據中央社今天報道稱，因應中國嚴苛清零政策，一些地方采人物同檢，在廈門與海南出現魚蝦也要做核酸檢測的現象。

海峽導報17日稱，廈門海域16日正式開始漁季，為了嚴防新冠病毒疫情從海上輸入，廈門集美區的漁民，每天要進行一次核酸檢測，漁民和漁獲上岸時，實行人物同檢。漁民們上岸後接受核酸採集完，立即返回船上，再抓幾尾鮮活的魚，給核酸採樣人員做檢測。根據網上影片，魚的魚嘴會被掰開，由檢測人員拿一根棉簽深入魚嘴戳幾下做採集，也就是說牠們也要被“捅喉嚨檢測”。

海南日報13日一則為魚做核酸檢測的消息，描述更為深入，文章題為“儋州：給魚測核酸一點不含糊”。該報描繪了海南西部中心醫院醫生歐陽傑在12日下午與同事趕往當地白馬井中心漁港的一艘漁船，幫漁民還有魚做核酸檢測的經過。這名醫生上了船後，要隨機選取一隻凍魚，放在甲板上，掰開魚嘴，以一根形似棉簽的核酸採樣器輕拭魚的口腔內壁；接着，採樣器要來回在魚的身體上擦拭，被要求“儘可能擴大採樣面積”。歐陽傑還說，“需要注意的是，這些樣本不能和人的混合，每條魚的樣本都被單獨放入一次性標本採集管”。

最後一道步驟是，要給凍魚的環境進行採樣，包括在漁民最常使用的船舵等物體表面反覆擦拭，單獨裝管，做定向檢測。該報還說，截至目前，白馬井中心漁港停放420餘艘漁船，800多位漁民生活在船上，定期接受核酸檢測，“生活有保障”。

據中央社說，魚蝦也要做核酸檢測引起熱議，這項人物同檢的政策落實在魚身上，除被質疑造成醫療浪費外，也被認為作法反智。有網民反問，“魚不是用鰓呼吸嗎”；也有詢問提到，若捕撈上來的魚檢測出病毒，是不是要把海封起來靜默。