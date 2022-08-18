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隨着房地產行業債務危機的惡化，中國銀行業監管機構正在審查一些本地和外國銀行的房地產行業貸款組合，以評估系統性風險。

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據路透社今天報道說，中國監管機構調查銀行的房地產貸款風險。報道引述消息人士稱，作為評估的一部分，中國銀行保險監督管理委員會 (CBIRC) 正在研究銀行對開發商的貸款賬簿敞口，以了解這些信貸決策是否符合規定。

兩名消息人士稱，最新監管調查的目的是衡量全球第二大經濟體持續的房地產行業動蕩對金融體系的風險。目前尚不清楚監管機構在調查後可能會採取什麼行動。

銀保監會沒有回應路透社的置評請求。路透社還說，由於此事的敏感性，所有消息人士都不願具名。

此舉出台之際，政策制定者一直在努力穩定占經濟四分之一的房地產行業，此前開發商出現一系列違約，導致房屋銷售下滑。調查凸顯了北京在鼓勵銀行向陷入困境的房地產開發商提供新貸款同時管理貸款風險方面面臨的挑戰。

中國央行數據顯示，截至6月底，房地產貸款佔中國銀行業信貸總額的25.7%。上半年末，銀行業未償還貸款總額為人民幣 206 萬億元（合 30.3 萬億美元）。

儘管中資銀行對本地開發商和購房者的敞口最大，但滙豐控股(HSBA.L)和渣打銀行( STAN.L)等外國銀行向房地產公司提供貸款。

在大量購房者威脅要停止為停滯的房地產項目支付抵押貸款後，中國房地產行業的債務危機在最近幾周惡化，加劇了已經打擊經濟並可能導致社會不穩定的危機。

第三位銀行業消息人士稱，銀保監會還要求一些開發商提供其現金頭寸和償還債務資金來源的詳細信息。該調查不同於監管機構要求銀行進行的例行自我報告。

兩名消息人士稱，調查非常詳細，正在多次聯繫貸款官員，有時需要數周時間，以獲取有關向特定開發商貸款的額外文件。

路透社說，抵押貸款違約的增加給銀行和開發商帶來了風險。