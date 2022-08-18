北戴河後 習近平去東北李克強往南行稱重點各異

中國/習近平/李克強

北戴河集會後，中國國務院總理李克強前往深圳視察，行程包括召開“經濟大省會議”、巡視創業園區，並向鄧小平銅像獻花，期間並強調“改革開放”，使這一行程被部分人士戲稱為“南巡”。相形之下，中共總書記習近平前往遼寧省視察的行程之後才公布。台媒說李克強習近平分頭南北巡重點各異。

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據中央社今天報道稱，中共現任及離任高層每年例行的“北戴河集會”日前結束。在中共7名政治局常委中，李克強是會後最先被官媒及網友公布行程的一人；相形之下，中共總書記習近平前往遼寧省視察的行程之後才公布。

兩人視察的地點和內容也大相逕庭。習近平是就近前往離北戴河不遠的遼寧錦州視察，其中包括參觀國共內戰主要戰場之一的遼瀋戰役（遼西會戰）紀念館及東湖森林公園。新華社稱，紀念館行程是習近平為“回顧東北解放戰爭歷史和遼瀋戰役勝利進程”，而他在森林公園則再度強調“共同富裕”的遠景。

至於李克強的深圳行，新華社今天發布了他此行的綜合報導總稿，並以“李克強在廣東考察：在改革開放上勇於探索，為穩經濟促發展注入新動力”。而其中的“改革開放”及“穩經濟”，被認為是中國當今亟待執行的理念及政策，也使李克強的行程與習近平出現對比性。

相較於李克強被部分中國內外網友戲稱“南巡”的深圳行，習近平在參觀遼瀋戰役紀念館時強調，“紅色江山是千千萬萬革命烈士用鮮血和生命換來的”，“絕不允許江山變色，要確保紅色江山後繼有人、代代相傳”等。隨後，習近平在參觀瀋陽一家機器人工廠時則說，必須走自主創新之路，“只爭朝夕突破‘卡脖子’問題，努力把關鍵核心技術和裝備製造業掌握在我們自己手裡”。

中國官方的央視今晚的新聞聯播，則以頭條大篇幅報導習近平的遼寧行程，提到包括上述行程在內的所有視察內容，也使今天的新聞聯播延長為35分鐘，較既定的時間多出5分鐘，中央社說，符合中共慣有的宣傳模式。