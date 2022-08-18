疫情封閉加“電荒” 重慶屋漏偏逢連夜雨

重慶電荒

重慶“電荒”，雪上加霜的是疫情再起，重慶市、區疫情防控指揮部指示：從2022年8月18日18時起，重慶市沙坪壩區全域實施靜態管理三天。限電再加封區，屋漏偏逢連夜雨。

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沙坪壩是重慶的工業重鎮，被動元件龍頭華新科技就在沙坪壩區設廠，有不少台廠集聚，以沙坪壩作為大陸的西部矽谷。

重慶沙坪壩全域靜態管理3天，要求除生活必需的超市、藥店正常營業，其他商業業態全部關閉（娛樂場所：麻將館、洗浴場所等）。

每戶非必要不外出，每戶每天派一人出行處理購買生活用品。車輛只進不出。目前沙坪壩區與其他區接壤區域已經實施交通封閉。