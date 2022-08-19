中國經濟能超越美國 美前財長怎麼說 ?

通膨

中國經濟規模將超越美國的預測曾經甚囂塵上，但美國前財長薩默斯認為 : 這類預測類似20世紀對於日本和俄羅斯的同樣預測，但日俄兩國經濟最終都沒能超越美國。

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中央社報道 : 薩默斯（Lawrence Summers）日前接受彭博電視（Bloomberg Television）節目訪問時說道： 6個月或一年前，人們普遍認為在某個時間點，中國國內生產毛額（GDP）總量按市場彙率計算將超越美國經濟。但這件事現在可就沒那麼清楚了。而中國最新經濟數據顯示，7月份零售銷售、工業產量以及投資皆呈現放緩，且低於經濟學家的預期。

下調中國成長預測的包括高盛集團（Goldman Sachs Group Inc.），如今它預期今年中國GDP將成長3%，遠低於中國政府於3月設定的5.5%目標，該目標實際上已被放棄。

薩默斯說：人們將回顧2020年對中國的一些經濟預測時，就如同他們回顧1960年對俄羅斯或1990年對日本所做的經濟預測一樣。

薩默斯列出中國未來面臨的各式各樣挑戰，包括巨大的金融危機、對推動未來成長的動力缺乏明確了解、共產黨介入廣大企業的情況日益增加，還有中國人口結構問題，即是勞動年齡人口萎縮，以及老年人口佔總人口比例上升。

薩默斯同時指出，中國目前經濟放緩可能會讓美國的通貨膨脹壓力有所緩解，特別是透過其對大宗商品價格的影響。

薩默斯再次呼籲美國聯邦準備理事會（Federal Reserve）政策制定者，不要誤以為總體通膨率（headline inflation）因為石油和大宗商品價格下跌而減緩，就代表通膨的挑戰正在減弱。

薩默斯認為，石油和大宗商品價格下跌推動美國民眾的通膨預期，展現出人們對於長期物價漲幅返回2%有信心，但通膨的核心指標並未顯示有何進展。