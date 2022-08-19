中國西部暴雨數千人受災

青海洪災

中國正在經受暴雨導致的洪災。8月18日，中國西北青海省的一場山洪造成17人死亡，20人失蹤。六個村莊被水淹沒，有數千人受到影響。

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本台駐華記者拉加德（Stéphane Lagarde）發回的報道說，央視今天上午報道了身穿熒光背心的士兵和當地居民清理洪水經過後的廢墟。襲擊大同縣山區的山洪衝走了沿途的一切。視頻展示了屋頂被掀掉，樹木倒在地上，車輛被損壞的畫面。

閃電、雷鳴、暴雨

中國官方媒體也引述當地目擊者的話報道說：天空.閃電、雷鳴，轟隆隆地響了二十分鐘.....，然後是傾盆而下的暴雨：雨水淹沒了街道和田野。受災農民說，羊群也被捲走了。互聯網和電話被切斷，六個村莊的6,245人被困。中國已經發布了自然災害的三級緊急警報。每年同一時期雷雨和大雨天氣是很常見的，但是今年，和其他國家一樣，中國正面臨著極端天氣的肆虐。

8月13日，四川彭州的河流水位突然上漲，造成7人死亡。西部省份則是創紀錄的高溫天氣。自本月初以來，中國中部和西南部的幾個地區，氣溫已經超過了40度大關。

停電

而在大城市，空調正在滿負荷運轉。中國官媒說："高溫和乾旱的給四川的電力供應帶來了壓力"，與去年同期相比，電力消耗增加了25%。不過，暴雨並沒有彌補長江流域水資源的枯竭，長江的水位已經下降到150年來的最低點，暴露出淹入江水中600年前的古跡。

在長江上游，葛洲壩的流水量正在減少。80%依賴水力發電的四川在周二宣布，斷電影響了省內城市和工業地區。據互聯網用戶播放的視頻，"限制供電計畫 "目前為期僅限六天，目的是 "將用電留給民眾"，但限制用電已經導致一些工地和購物中心的照明和空調被部分切斷。