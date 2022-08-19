德國經濟對中國依賴加速 稱“在中國市場短期賺錢太吸引人了”

德國/中國

德國2022上半年對中國的經濟依存度提高，中國的直接投資和對中貿易逆差都創下新高。德國經濟對中國的依存度遠高於中國經濟對德國的依存度。專家警告，由於中國對烏克蘭戰爭的立場及其對台灣軍事的態勢，已使德國與中國這個世界第2大經濟體的商務關係受到密切注意，因此這種依存已成為政治問題。

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據中央社今天報道稱，德國對中國經濟依存度快速提高，已成政治問題。該報道稱，根據路透社看到的一項研究報告，德國2022上半年對中國的經濟依存度提高，中國的直接投資和對中貿易逆差都創下新高，而這已成為一個政治問題。另一方面，德國經濟研究所（German Economic Institute）的這項研究報告也指出，德國對中國出口成長大幅走軟。報告引述經濟學家的話指出，中國市場呈現增加本土生產的趨勢。

報告指出，德國今年1月到6月對中國投資達到100億歐元（約3000億台幣），遠超出2000年以來的原本最高半年投資紀錄62億歐元。

報告執筆人馬蒂斯（Juergen Matthes）表示：“德國經濟對中國的依存度遠高於中國經濟對德國的依存度。”他警告，由於中國對烏克蘭戰事的立場及其對台灣軍事的態勢，已使德國與中國這個世界第2大經濟體的商務關係受到密切注意，因此這種依存已成為政治問題。

馬蒂斯說：“儘管存在這些危險和問題，德國和中國的經濟相互依存關係在2022上半年一直以驚人速度朝錯誤方向發展。”馬蒂斯說：“中國銷售市場和短期獲利簡直太吸引人了。”

據研究報告指出，2022上半年中國佔德國進口比例升高到12.4%，相較下，2000年的比例是3.4%；以金額而言，此一時期中國佔德國進口的比例較去年同期大幅成長45.7%。

報告指出，迄2022年中，德國對中國貿易逆差擴大到將近410億歐元；並說，這一差距很可能會進一步擴大。

該報道稱，馬蒂斯並籲請德國商界遏制對中國的依賴。他警告，未來西方若是制裁中國，比如在中國進犯台灣的情況下，將使曝險程度特別高的德國企業有破產之虞。