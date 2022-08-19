所羅門群島從中國獲得6600萬美元的貸款 為華為造161座電信塔

所羅門/中國/華為

太平洋島國所羅門政府宣布，所羅門群島已從中國獲得6600萬美元的貸款，用於建造電信巨頭華為在該國布網所需161座電信塔。

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據法新社今天報道稱，所羅門群島說從中國獲得6600萬美元的貸款。這筆交易是所羅門群島在與台灣斷絕外交關係後於4月簽署不透明的安全協議以來從北京獲得的第一筆資金。所羅門群島政府認為這筆貸款是在2019年與北京恢復關係後顯示出的 "歷史性金融夥伴關係"。

中國與所羅門群島兩國之間日益增長的金融和安全關係引起了美國及其盟友，包括鄰國澳大利亞的擔憂。西方官員聲稱，中國可能利用該安全協定在該國建立軍事基地.但所羅門群島總理馬納塞-索加瓦雷一再駁斥這一說法。

據所羅門政府表示，根據交易條款，索羅門群島將從與北京有聯繫的中國進出口銀行獲得為期20年的貸款，這將為華為公司建造電信塔提供全部資金。

所羅門政府說，大約一半的塔樓將在2023年11月的太平洋島嶼運動會之前建成。

8月初，索加瓦雷提議修改憲法，推遲定於2023年9月舉行的全國大選，稱該國將無法舉行這兩項活動，修憲意圖引起了反對派領導人的強烈批評。即將舉行的選舉將是去年在首都霍尼亞拉爆發反對總理索加瓦雷的大規模騷亂以來的第一次選舉。