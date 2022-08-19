日外相：中日考慮岸田、習近平秋天會晤

中日高層會晤？

日本政府8月19日表示，中、日政府已開始安排日本首相岸田文雄和中國國家主席習近平的高層會晤，盼在中日邦交正常化50周年之際改善關係。

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日本外務大臣林芳正在一次採訪中說，兩國政府將“特別考慮”中日首腦會談的可能性。他指出，東京和北京將考慮會議的細節，包括會議的形式，如面對面，在線，或通過電話。目前，會議最有可能在今年秋天在網上舉行。

另一種可能性是雙方在日本和中國以外的國家舉行會談，比如今年11月即將在印尼舉行的20國集團峰會。

岸田和習近平自2021年10月的電話以來，沒有進行過任何對話。兩位領導人之間的最後一次面對面會談是在2019年12月。

8月4日，日本外務省事務次官森健良晚間召開記者會指出，北京當天在台灣附近海域舉行軍事演習，5枚導彈落在日本專屬經濟區，他已致電向中國駐日大使孔鉉佑表達抗議，要求立即中止軍演。

林芳正周五也譴責了中共的行動，他表示，“正是在這樣的時候，溝通是至關重要的，我們需要通過雙方的努力建立建設性的穩定的日中關係。”

周三，日本國家安全保障局長秋葉剛男（Takeo Akiba）和中共外交政策負責人楊潔篪在中國天津舉行了七個小時的會議。他們確認兩國將繼續舉行對話。但未就台海問題達成共識。