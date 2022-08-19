“明天系”神秘掌門人肖建華獲判13年

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加拿大華裔“金融大鱷”肖建華在被秘密羈押五年後，今年7月4日在上海閉門受審，8月19日被上海第一中級法院宣判數罪併罰，執行有期徒刑13年，罰款650萬元，對肖建華控制的明天控股罰款550.3億元。

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8月19日，上海一中院公開對明天控股有限公司以及有“中國摩根”之稱的“明天系”掌門人肖建華進行宣判。明天控股有限公司被罰款550.3億元人民幣; 肖建華被判13年有期徒刑，罰款650萬元人民幣。

法庭指控明天控股有限公司和肖建華非法吸收公眾存款罪丶背信運用受託財產罪丶違法運用資金罪丶單位行賄罪等。

神秘消失近5年的肖建華是一位加拿大華裔，他曾是中國最富有的人之一，也是 “明天系 “集團的創始人，這是一個擁有包括銀行丶房地產和保險在內的多種利益的帝國。

據路透社報道，在周五的記者會上，當記者問及肖建華作為加拿大公民的領事探視權時，中國外交部發言人汪文斌表示，由於中國法律不承認雙重國籍，肖建華無權享有這樣的權利。

據公開資料顯示，肖建華生於1972年1月13日，山東省肥城市安駕莊鎮夏輝村人。父親肖富銀是當地一個初中老師。1986年，作為泰安市的高考狀元，年僅14歲的肖建華進入北京大學法律系就讀，1989年六四事件期間任北大學生會主席，曾協助官方化解學潮。

1993年，肖建華創辦北京北大明天資源科技有限公司，其後創辦丶參股和投資了大量企業，經商時認識眾多高官家族。

據海外傳媒多次披露，肖建華與多名江派的“太子黨”關係密切。外界統計，他掌控最少9間上市公司，資產規模達1萬億元，根據胡潤中國富豪排行榜，肖建華的個人財富曾高達60億美元。

在肖建華被捕前，他一直住在香港四季酒店的一個公寓里，該酒店以中國商業大亨的天堂而聞名。

2017年1月27日，肖建華在香港四季酒店中遭中共特工人員綁架，他被蒙住頭放在輪椅上帶走。之後，香港警方確認肖建華已經於1月27日當日經香港一個口岸返回內地。此藐視香港法律的綁架行為曾引起世界輿論的極大關注。

5年來，肖建華一直處於神秘消失狀態，直到今年7月開始在上海公開審理。