李克強呼籲穩就業保民生

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高盛集團（Goldman Sachs）和野村證券（Nomura）8月18日再次下調中國今年經濟成長預期，理由是需求疲弱、動態清零防疫政策帶來的不確定性、房地產行業萎靡不振以及最近的限電措施帶來的衝擊。

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美國知名投行高盛集團將中國2022年全年GDP增長預測從之前的預測值3.3%下調至3.0%，而日本券商野村證券則將對中國經濟今年全年的成長預測從3.3%下修至2.8%。

美國消費者新聞與商業頻道（CNBC）的報道說，高盛與野村再次下調中國自己在年初確立的今年經濟成長5.5%的目標，反映出國際投資銀行對中國經濟成長持續的悲觀看法。中國官員自己在7月份也曾暗示今年5.5%的經濟成長目標有可能實現不了。

高盛的經濟學家列舉出中國7月新出爐的經濟數據以及近期由於高溫乾旱天氣導致的供電不足為他們下修中國經濟成長預測的依據。中國長江流域目前正在經歷60多年來最為嚴重的高溫乾旱天氣，讓原本就相當吃緊的電力供應更加短缺，導致很多地區的工廠被迫關門停產。

上半年，中國經濟受大規模封城拖累，近增長了2.5%。多項重要經濟指標都出現了斷崖式下跌。七月份的數據顯示，中國信貸急劇萎縮、全國各省財政收入出現巨額赤字，社會消費持續低迷，官方預期的下半年經濟全面好轉似乎並不樂觀。

兩家機構的經濟學家還注意到7月份中國全國多地新冠疫情反彈以及房地產行業投資持續萎縮拖累了對經濟的總體投資。

野村對中國經濟成長的預測持續保持在低水平上。野村認為北京在2023年3月前將繼續堅持其動態清零的防疫政策，而且這一政策也將持續影響房地產行業的復蘇。

由於中國七月份受疫情反彈和多地封控措施影響，經濟放緩超出預期，工廠活動和零售業都有所收縮，中國央行為刺激需求，本周一出乎預料地逆勢宣布將中期借貸便利（MLF）操作和公開市場逆回購操作（OMO）的中標利率均下調10個基點，二者分別降為2.75%和2.00%。央行同時還宣布，本月開展4000億元人民幣MLF操作，規模低於即將到期的6000億元MLF。

不過野村和高盛都認為，中國刺激需求的手段其實還是受到嚴格限制的。

野村說：“與某些人對下半年可能出現過多政策刺激的擔憂形成對比的是，真正的風險是北京的政策支撐可能太少、太遲、而且太無效率”。

高盛認為，中國央行出人意料地降息並不一定標誌着更為激進寬鬆政策的開始，因為決策者不僅面臨經濟上的制約，而且也遭遇政治上的限制。

高盛說：“他們目前的焦點很可能是阻止進一步的下行風險，以便在中共20大之前確保就業和社會穩定”。

中國國務院總理李克強星期三和星期四兩天在廣東省深圳市視察，強調要高效統籌疫情防控和經濟社會發展，落實疫情要防住、經濟要穩住、發展要安全的要求。

李克強說：“進一步鞏固經濟恢複發展基礎，把穩增長放在更加突出位置，穩就業保民生，以改革開放激活力增動力，保持經濟運行在合理區間”。