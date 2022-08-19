港媒預測習近平20大後軍方與涉台任命布局

中國/人事布局

中共即將在今秋召開20大，領導人習近平力拚3連任，香港媒體就涉台領域人事的可能變動預測，其中國台辦主任的人選側重政治忠誠，軍方改組可能拔擢曾與他在福建共事的死忠將領。

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據中央社今天引述港媒說：習近平布局涉台人事，重福建經歷更重政治忠誠。香港南華早報（SCMP）稱，其中在軍方最高決策機制中央軍事委員會的改組，因已有4人達到屆退的68歲，而依據往例，他們將在今秋卸任。

中央軍委主席習近平可望續任，目前萬眾矚目的焦點都放在誰被相中而晉身軍方的決策圈，如此即可看出解放軍與亟欲實現現代化目標的動向。上回軍方的權力結構改組是在5年前。專家分析，這回習近平可說取得更有利的地位，且更有經驗調動這些將領，而他很可能會找兼具實戰經驗且對他死忠的人選。

至於中央軍委新人選的物色，通常被相中的解放軍將領須符合以下條件，包括身兼中央委員會委員與候補委員身分，戰區或軍種的指揮官，並具備作戰經驗。

分析人士說，估計這次習近平還是會拔擢曾經與他共事過的將領，像是曾經效力於第31集團軍的多名軍官曾被提拔至中央軍委會。第31集團軍是第73集團軍的前身，駐紮在福建，1985年至2002年共17年，習近平的從政生涯在此度過。

至於國台辦主任的人選預測，誰來接劉結一？南早點名現任外交部次長謝鋒和馬朝旭被看好，中共中央對外聯絡部部長助理兼辦公廳主任郭業洲也有可能，而現任國台辦副主任陳元豐也有機會。但對台事務的決定權還是掌握在習近平手中，因他是中共中央對台領導小組的組長。

南早訪問研究中國政治的專家薄智躍指出：“想要找個理想的人選，可從被點名的人當中看看他們是否具備曾在外交部歷練並在涉外事務部門任職，而且最好是曾經在福建省待過”。習近平的從政生涯當中的17年在福建省度過，“但真的沒有符合這般資歷和經驗的人選，所以真的很難很難找”。

該報道原文鏈接：https://www.cna.com.tw/news/acn/202208190230.aspx