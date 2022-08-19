穿和服被拘 北京青年報採訪受害者文遭下架

中國/和服/漢服

中國蘇州市公安日前當街拉扯一名妙齡女所穿的日本和服並將女子帶走，被抨擊執法過當，官媒北京青年報專訪受害人並在18日撰發採訪文章替她平反卻被下架，儘管如此，這篇報道在網絡世界早已傳開。當事人曾在日本街頭穿漢服拍照，但沒有被日本警察抓起來遭控辱日。

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據中央社今天報道稱，中國蘇州市公安日前當街拉扯一名妙齡女所穿的日本和服並將其帶走，被抨擊執法過當，官媒北京青年報專訪受害人並在18日撰發報導替她平反卻被下架。

化名小亞的受害人告訴記者：“我是個coser，喜歡二次元文化，除了和服，也喜歡JK、漢服、洛麗塔裙。以前也穿過這些衣服在其他地方拍過照，沒有出現過這種情況。”她說，在蘇州提到日式場景，都會想到淮海街，2020年也曾穿和服在蘇州淮海街拍照，當地也沒有禁止穿和服拍照的規定，何況“以前我也見過其他人在這條街上穿和服”。

回顧事發當天，小亞表示，當時和攝影師買章魚燒，身着制服的輔警突然上前指責“你們穿和服，我覺得你們是在煽動民族仇恨啊”，隨後就爆髮網傳影音的經過。她受訪時說，和服沒有被撕爛。小亞表示，輔警稱和服是作案工具不讓她帶回，並強迫她脫掉腳穿的襪子和木底人字拖都得留在派出所里，因為“這一看就是日本的，也要收掉”，更完全不理會她的解釋，“你跟我講這個沒用，如果你不配合的話，那隻能傳喚你了”。

小亞表示：“我不光喜歡二次元文化，也喜歡中國的傳統文化。2018年的暑假，我和家人、朋友一起去日本旅遊，我特意帶了漢服，在京都和大阪街頭穿漢服，當時很多外國人問我這是不是和服，我解釋說這是中國的一種傳統服飾，他們都說‘哇，好漂亮’。”她說：“當我向別人介紹漢服的時候內心很自豪，其實在我眼裡，漢服與和服都是很好看的衣服。我們二次元這個群體也很愛國。”

該報道說，經過這次的折騰之後已經在小亞的內心留下陰影，並說以後在中國應該也不會再穿和服了。

據中央社說，因中日的歷史情結，穿着展示日本圖騰服裝而被霸凌的受害者還有知名影星趙薇。據網易號“時光舊了少年”2017年發表的文章，她曾經答應時裝雜誌的邀請，穿日本軍旗裝拍封面照，氣不過的小粉紅趁着她在登台演出當場朝她潑糞泄憤，並說目的就是要讓她當眾出醜，才會讓她一輩子記住這事。