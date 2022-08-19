肖建華上海密審後遭判13年

中國/肖建華

中國法院今天公告說，2017年在香港一家酒店失蹤的加拿大華裔大亨肖建華已被判處13年監禁。法新社稱肖建華被指控欺詐，挪用公款以及非法使用資金等罪。沒有消息指，肖建華所屬的國籍國家加拿大，或因此案再與中國交惡。

廣告 繼續瀏覽後續

據法新社今天自上海的報道稱，在中國，加拿大富豪因欺詐被判處13年監禁。肖建華在被捕時是中國最富有的人之一，有估計稱擁有60億美元的財富。

據肖建華受審的上海第一中級法院在一份聲明中說，他被判定犯有 "挪用公款 "和 "非法使用資金 "罪。

肖建華在2017年的失蹤在香港引起了轟動。據媒體稱，他是被北京的特工綁架的，據說他與共產黨中國最高領導人關係密切。

但從那時起，有關此案的信息發布很少，中國當局一直保持沉默。

法新社說，對肖建華的調查似乎是中國國家主席習近平在2012年上任時發起的更廣泛的反腐運動的一部分。

而據稱肖建華在香港被綁架時，正值中國大陸官員不被允許在這個半自治地區活動。當時，人們擔心當地居民可能被強行帶到鄰近的中國大陸受審，中國的司法部門在很大程度上屈從於執政的共產黨。

法新社說，這些恐懼是2019年震撼香港的民主抗議活動的核心。