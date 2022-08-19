肖建華遭判刑 外媒這樣說

中國/肖建華

中國今天判處大亨肖建華13年，罰款81億美元。路透社說，這一罰金創歷史新高。法新社說，曾被譽為與共產黨高層領導人關係密切的加拿大華裔大亨肖建華周五在中國因欺詐罪被判處13年監禁。路透社報道稱，今天當被問及肖建華作為加拿大公民的領事探視權時，中國外交部發言人汪文斌表示，由於中國法律不承認雙重國籍，肖建華無權享有這樣的權利。

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據路透社今天報道，上海一家法院周五判處華裔加拿大億萬富翁肖建華13 年有期徒刑，並處以 550.3 億元人民幣（合 81 億美元）的罰款，創歷史新高。肖建華自 2​​017 年以來未公開露面。上海市一中院稱，肖某和明天控股被控非法挪用公眾存款、背叛使用委託財產、非法使用資金、行賄受賄罪。法院說，由於雙方都承認了自己的罪行，並在追回非法所得和挽回損失方面進行了合作，因此減輕了處罰。

一位與這位大亨關係密切的消息人士當時告訴路透社，出生於中國的肖建華與中國共產黨精英有聯繫，他最後一次被人看到是在凌晨時分坐在輪椅上，矇著頭從香港一家豪華酒店帶走。

法院稱，肖建華和明天系“嚴重違反了財務管理令”並“損害了國家金融安全”。法院稱，2001年至2021年，肖建華和明日系向政府官員提供股份、房產、現金等資產共計6.8億元以上，以逃避金融監管，謀取不正當利益。

2020年7月，作為打擊金融集團風險的一部分，該集團的九家相關機構被中國監管機構扣押。這九家公司中有四家保險公司——中國天安財產保險股份有限公司、華夏人壽保險股份有限公司、天安人壽保險股份有限公司和易安財產保險股份有限公司——以及新時代信託公司和新中國信託公司。另外三家是誠通證券、國盛證券和國盛期貨。

據法院稱，從2004年起，肖建華和明天系通過多層間接股東和匿名所有權控制了包括破產的包商銀行在內的多家金融機構和互聯網金融平台。法院說，肖建華將非法所得用於收購金融機構、證券交易和海外投資。

據路透社，在周五的例行吹風會上，當被問及肖建華作為加拿大公民的領事探視權時，中國外交部發言人汪文斌表示，由於中國法律不承認雙重國籍，肖無權享有這樣的權利。

據法新社稱，曾被譽為與共產黨高層領導人關係密切的加拿大華裔大亨肖建華周五在中國因欺詐罪被判處13年監禁。肖建華當時是中國最富有的人之一，也是 "明天系 "集團的創始人，這是一個擁有包括銀行、房地產和保險在內的多種利益的帝國。

直到他被捕前，肖建華一直住在香港一家多星級酒店即四季酒店的一個公寓里，該酒店以中國商業大亨的天堂而聞名。但根據當時的新聞報道，這位億萬富翁在2017年1月底被北京特工綁架，無視當時禁止中國警察在半自治地區行動的香港法律。

此案在這個前英國殖民地引起了轟動，香港對中國大陸有着獨立的法律框架。

自肖建華失蹤以來，公布的信息很少，中國當局對此案一直保持沉默。加拿大駐北京大使館上個月證實，審判已經開始，但沒有說明對屬於加拿大的公民的指控。

沒有外交官被允許參加聽證會。

法新社引述媒體消息指，這位前大亨與中國執政的共產黨（CCP）的高級領導人有着密切的聯繫。肖建華可能是中國國家主席習近平反腐運動的受害者。

肖建華案讓人想起2015年五名香港書商的 "失蹤 "事件，他們因出版有關中國政治階層的淫穢內容的書籍而聞名。所有這些人都消失了，但只是在中國大陸的當局手中，並重新出現。

其中一個叫林榮基的人被允許返回香港，取回他的書店顧客名單並返回中國。但他卻叫來了媒體，對發生在他身上的事情進行了爆炸性的披露。

法新社說，肖建華出身貧寒，在北京的名牌大學上學後，他開始銷售電腦。他曾經是中國最富有的人之一，這要歸功於他創立的明日系集團。根據胡潤中國富豪排行榜，肖建華的財富在他被捕時的2017年估計約為60億美元。