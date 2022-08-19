華日：中美關係惡化蔓延至氣候合作領域

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氣候變化合作曾是中美兩國日益緊張的關係中一個罕見的亮點。如今，作為對佩洛西訪台舉動的反制，中國暫停了中美氣候變化商談。

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據華爾街日報署名Sha Hua今天報道稱，氣候政策正迅速成為美中之間一個新的爭論焦點。此前，作為對美國眾議院議長佩洛西(Nancy Pelosi)本月訪台舉動的反制，中國暫停了中美氣候變化商談。

從印太地區的競爭、民主價值觀和專制制度之間的衝突，到爭奪半導體霸權的戰略鬥爭，有關自治島嶼台灣的問題已經成為一系列困擾中美關係的問題中的焦點。但在佩洛西（加州民主黨籍）不顧北京方面的警告短暫訪台之前，氣候變化合作一直是兩國日益緊張的關係中一個罕見的亮點。美國和中國是全球最大的兩個溫室氣體排放國。

在佩洛西離開台灣後，8月5日，北京方面表示將取消或暫停與華盛頓在一些關鍵問題上的合作，包括直接軍事對話、禁毒和打擊跨國犯罪等領域。當日中國的戰機和軍艦在台灣海岸附近進行了軍事演習。而中國針對佩洛西訪台宣布的反制措施的第八項（即最後一項）是暫停中美氣候變化商談，這終結了氣候變化合作可能不會受到中美關係惡化所累的希望。

8月6日，美國國務卿布林肯(Antony Blinken)說：“暫停氣候合作不是在懲罰美國，而是在懲罰全世界，尤其是發展中國家。”氣候特使克里(John Kerry)等美國高級官員也表達了同樣的看法。

中國氣候變化事務特使解振華向《中國日報》表示，懲罰整個世界和發展中國家的不是中國，而是美國。他指責美國在應對氣候變化方面出爾反爾，稱此種行為極大地削弱了世界應對氣候變化的積極性。美國的做法包括前總統特朗普(Donald Trump)宣布美國退出2015年達成的《巴黎協定》(Paris Agreement)。

中國駐美國大使秦剛周二在華盛頓被問及美方怎樣做才能重啟雙方合作時表示，美方不要採取任何會導致緊張局勢升級的行為。周一，中國對又一個美國議員代表團到訪台灣並與台灣總統蔡英文(Tsai Ing-wen)會晤作出回應，宣布在台灣周邊進行新一輪軍事演習。秦剛稱美國有關做法是挑釁性的、無益的。

賓夕法尼亞州維拉諾瓦大學(Villanova University)的中國政治學教授、前美國外交官Deborah Seligsohn說，短期來看，暫停中美氣候變化商談不會影響美國或中國的目標，因為這些目標將由應對國內壓力的決策者推動。但她表示，如果中美之間不達成一致意見，可能很難帶動其他國家在聯合國氣候變化大會第27次締約方會議(COP27)上採取更有雄心的舉措。

據該報道，此次會議定於今年11月在埃及舉行。

該報道原文鏈接：https://cn.wsj.com/articles/%E4%B8%AD%E7%BE%8E%E5%85%B3%E7%B3%BB%E6%81%B6%E5%8C%96%E8%94%93%E5%BB%B6%E8%87%B3%E6%B0%94%E5%80%99%E5%90%88%E4%BD%9C%E9%A2%86%E5%9F%9F-11660878606