中國官方立場變了？可能允許穿和服了

中國/和服

一名中國女子穿和服在蘇州市拍照，被警方以涉嫌尋釁滋事為由帶走，沒收女子的衣服與鞋襪，引發執法過當爭議。現警方已將衣物歸還，並對當事人表示關心。但在中國微博平台仍不乏有“愛國網友”支持警方，反而認為事件是“內奸外敵的認知作戰”。

廣告 繼續瀏覽後續

據中央社今天報道稱，化名為小亞的中國女子10日與友人在蘇州有日式場景氛圍的淮河街買章魚燒時，輔警突然上前盤問，原因是小亞身着和服。警方將小亞與友人帶到派出所，質疑小亞穿和服的打扮是“煽動民族仇恨”，並要她寫500字的反思文“我知道穿日式服裝上街是很危險的行為”，強迫她脫下和服、襪子與木底人字拖。

小亞在網絡微博平台上敘述事件發生的經過，引發輿論譁然，事件正反立場都有。輿論發酵後，小亞還一度在網上“為傷害民族情感”道歉。

但根據北京青年報昨天晚間說，最新消息是，蘇州警方已將衣物歸還給小亞家人。據該報，19日下午5點，蘇州市高新區獅山派出所警方上門找到小亞的家人，雙方交談後，警方將之前沒收的小亞的衣服和鞋襪歸還給其家人，並對小亞表示了關心。

據該報道說，有網友批評，在街上穿漢服就沒事，穿和服就“尋釁滋事”，中國的警察行事太欠缺法治而更多是訴諸道德情緒，感嘆中國容不下一件和服。中央社說，不過，在中國微博平台不乏有“愛國網友”支持警方，反而認為事件是“內奸外敵的認知作戰”。