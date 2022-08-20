中日邦交50年要慶 仍求最高層訪問

中國/日本/邦交50年

日中兩國政府在9月29日迎來邦交正常化50周年之前，為改善關係重啟了高級別政治對話。日本首相岸田文雄本月17日派遣國家安全保障局長秋葉剛男前往中國。在研判中方態度的同時，也探尋實現與中國國家主席習近平會談的突破口。不過，尖閣諸島（中國稱釣魚島）附近頻繁有中國公務船駛入日本領海，圍繞台灣的美中對立加劇，在此形勢下穩定日中關係並非易事。

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據共同社報道，日本岸田僅在去年10月就任首相後不久與習近平舉行過一次電話會談。據分析，秋葉此次與中國外交事務一把手、中共中央政治局委員楊潔篪舉行會談，可能使實現首腦間對話的協調工作加速。

中國在台灣周邊舉行大規模軍演，發射5枚彈道導彈落入日本專屬經濟區（EEZ）內。此事發生後，岸田在本月10日的記者會上強調對話的必要性稱：“正是這種時刻，實現溝通尤為重要。與中方的對話窗口始終敞開。”

該報道稱，今後為了實現與習近平會談，可以想到是線上方式或利用今秋以後召開的國際會議的方案。岸田將在密切關注國內頑固對華消極輿論的同時，力爭構築“穩定且建設性的關係”。

另一方面，中國在秋季前後將迎來五年一次的共產黨全國代表大會，期盼國內外局勢的穩定。外界認為，在美中對立加劇背景下，中國或有意利用邦交正常化50周年之機穩定對日關係。據共同社說，此次秋葉與楊潔篪會談是應中方要求舉行的。