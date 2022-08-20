司馬南突遭挖底曾在美國買房產引輿論炸鍋 官方護欄急維穩

中國/司馬南

現年66歲的司馬南是中國左派網紅，坐擁逾3000萬粉絲，因為時常發表反美激烈言論，被封為“反美鬥士”。他曾批評別人“反美是工作，赴美是生活”，近日卻被踢爆2010年就 花25.7萬美元在美國加州買了一間房子，現值58萬美元，引發輿論炸鍋與激烈混戰。中國其實不乏愛國網紅名角滿口愛國並攻擊美國西方忽悠中國民眾，自身卻在美國或西方藏金逍遙享受生活。

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據中央社今天引述消息報道，中國知名“反美鬥士”司馬南近日被踢爆2010年在美國買房，引髮網絡社群激烈的正反混戰後，疑遭官方出手維穩。今天中午，司馬南所有的社群帳號因“違反相關法律法規”遭禁言。

該報道引述自由亞洲電台消息與社群訊息，多名中國自由派網紅痛批司馬南整日宣講反美，成為流量王，卻拿着販賣意識形態獲得的錢去美國買房子，給美國政府繳了多年的稅費；“滿口反對美國，卻乾著愛國生意的勾當”。

有網友高級酸反串：“你們能一下拿出一百萬嗎？你們能買得起美國的房子嗎？你們這群鍵盤俠天天跟狗一樣，跟着人家後面罵美國罵得不亦樂乎”。也有網友指出，25.7萬美元在2010年相當於137名中國普通勞動者一年不吃不喝，才能湊出這筆錢。許多人提問，當年中國個人外彙每人每年規定額度為5萬美元，司馬南如何購得這間房子？怎麼把資金搬去美國？質疑司馬南人在中國反美賺錢，妻小卻住美國。

據該報道，對此，司馬南15日陸續發布3段“美國房事醜聞”影片，招認確實在美國買了一個“小房子”。“鋪天蓋地都是關於這個事情的報導，我現在必須非常沈痛的心情跟大家檢討，犯下如此嚴重、不可饒恕的罪行，我感到追悔莫及，我辜負了網友對我的期待...”。但他信誓旦旦聲稱全家沒有美國籍，“沒有這回事兒，你拿出證據，這房子送你”。至於有沒有綠卡、美國房子誰住？“我們家沒有綠卡，房子交人打理，誰住我不知道。反正我們家沒人住過”。

有人質疑他：“是不是對祖國現代化建設沒有信心，而看好美國”？

在美國置產的司馬南又拿出“反美”本色稱：“我確實把美國想的太好了，2010年中美關係還過得去，我絕沒想到他們（現在）這麼流氓，我對帝國主義的流氓本質認識不清楚，這是我的一大罪行，必須深刻認識”。

司馬南認了美國買房遭輿論圍剿後，中國多名左派網紅幫忙緩頰。中共環球時報前總編輯胡錫進發文反問：“在美國買過房子，投過資，就不能批評美國了”？他聲稱，對美輿論鬥爭需要中國的知識份子群體和網絡界整體參與，“怎麼在美國買過房子就沒資格了呢”？

連日來在網絡社群引發混戰後，今天中午，司馬南的微博、抖音、今日頭條等社群帳號皆因“違反相關法律法規”遭禁言，再度引髮網絡熱議。

有網論奚落說，司馬南如落水狗被打，智力一時短缺，怎麼就沒有想出高招，自辯是黨派他去戰鬥在敵人的心臟呢？！