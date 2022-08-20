墨西哥/失蹤學生

墨西哥前檢察總長涉嫌在大批學生失蹤案中犯有“國家罪行”遭逮捕

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Rassemblement dans la capitale du Mexique, México, pour commémorer le 15e mois de la disparition des 43 élèves de l'école normale d'Ayotzinapa, le 26 décembre 2015.墨西哥為失蹤學生集會
Rassemblement dans la capitale du Mexique, México, pour commémorer le 15e mois de la disparition des 43 élèves de l'école normale d'Ayotzinapa, le 26 décembre 2015.墨西哥為失蹤學生集會 REUTERS/Edgard Garrido
作者： 流芳
5 分鐘

墨西哥一個官方委員會日前發布了關於2014年大批學生失蹤一案的調查報告，將此案稱為“國家犯罪”，墨西哥司法機構隨後下令逮捕該國的前總檢察長及64名公務員。

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這是一次非同尋常的大規模的司法行動。根據墨西哥檢方發布的公報內容，星期五（8月19日）晚間，前總檢察長穆里略-卡拉姆（Jesus Murillo Karam）受到“強迫失蹤、酷刑以及妨礙司法”等指控”被捕，其本人沒有抵抗逮捕行動。檢方隨後宣布：已對20名軍官、44名警察和5名公務員發出逮捕令，他們涉嫌參與了8年前屠殺學生一案。

2014年9月26日至27日夜間，一群來自墨西哥南部格雷羅州、阿約欽納帕師範學院的學生，在附近一個小鎮強佔了幾輛公交車，目的是趕往墨西哥城參加抗議集會。調查顯示：43名青年當晚受到警察襲擊，隨後當地警方與一個販毒團夥勾結，將這些學生押至一個垃圾填埋場，將他們槍殺並焚燒了屍體。此一事件深深地震撼了墨西哥及國際社會。

穆里略-卡拉姆曾於2012至2015年間擔任前總統尼托政府的總檢察長，是革命制度黨(PRI)的前重量級人物，革命制度黨自1929年創立以來至2020年，連續統治墨西哥長達71年之久。穆里略-卡拉姆任職期間負責監督學生失蹤案的調查，當時出台的首次調查結果曾引發極大非議。

8月18日星期四，由現任總統安德烈-曼努埃爾-洛佩斯-奧夫拉多爾（Andrés Manuel Lopez Obrador）設立的“阿約欽帕真相委員會”發布的官方報告顯示：墨西哥軍方在此一事件中負有責任。由跨學科獨立專家組(GIEI)主導的另外一個委員會也認為：軍方偽造了垃圾填埋場焚燒屍體周邊的證據。

在逮捕前總檢察長之前，墨西哥最高人權官員恩西納斯(Alejandro Encinas)表示，學生失蹤事件是“國家罪行”，因為政府參與其中。他還揭露，前總統潘尼亞尼托政府的高層在事件發生後精心策畫，掩蓋真相。

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