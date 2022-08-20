墨西哥前檢察總長涉嫌在大批學生失蹤案中犯有“國家罪行”遭逮捕

墨西哥/失蹤學生

墨西哥一個官方委員會日前發布了關於2014年大批學生失蹤一案的調查報告，將此案稱為“國家犯罪”，墨西哥司法機構隨後下令逮捕該國的前總檢察長及64名公務員。

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這是一次非同尋常的大規模的司法行動。根據墨西哥檢方發布的公報內容，星期五（8月19日）晚間，前總檢察長穆里略-卡拉姆（Jesus Murillo Karam）受到“強迫失蹤、酷刑以及妨礙司法”等指控”被捕，其本人沒有抵抗逮捕行動。檢方隨後宣布：已對20名軍官、44名警察和5名公務員發出逮捕令，他們涉嫌參與了8年前屠殺學生一案。

2014年9月26日至27日夜間，一群來自墨西哥南部格雷羅州、阿約欽納帕師範學院的學生，在附近一個小鎮強佔了幾輛公交車，目的是趕往墨西哥城參加抗議集會。調查顯示：43名青年當晚受到警察襲擊，隨後當地警方與一個販毒團夥勾結，將這些學生押至一個垃圾填埋場，將他們槍殺並焚燒了屍體。此一事件深深地震撼了墨西哥及國際社會。

穆里略-卡拉姆曾於2012至2015年間擔任前總統尼托政府的總檢察長，是革命制度黨(PRI)的前重量級人物，革命制度黨自1929年創立以來至2020年，連續統治墨西哥長達71年之久。穆里略-卡拉姆任職期間負責監督學生失蹤案的調查，當時出台的首次調查結果曾引發極大非議。

8月18日星期四，由現任總統安德烈-曼努埃爾-洛佩斯-奧夫拉多爾（Andrés Manuel Lopez Obrador）設立的“阿約欽帕真相委員會”發布的官方報告顯示：墨西哥軍方在此一事件中負有責任。由跨學科獨立專家組(GIEI)主導的另外一個委員會也認為：軍方偽造了垃圾填埋場焚燒屍體周邊的證據。

在逮捕前總檢察長之前，墨西哥最高人權官員恩西納斯(Alejandro Encinas)表示，學生失蹤事件是“國家罪行”，因為政府參與其中。他還揭露，前總統潘尼亞尼托政府的高層在事件發生後精心策畫，掩蓋真相。