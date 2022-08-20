"明天系"肖建華疑被輕判 美媒分析稱二十大前中共內鬥或有妥協

中國/肖建華

中國著名的"明天系"金融集團創辦人、加拿大華裔富商肖建華被中國法院判處13年監禁，旗下的明天控股則被罰人民幣550億元，而這正值中共北戴河會議之後和二十大之前這個關鍵時間點。有分析指這一宣判反映出中共高層權鬥內部有妥協。

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據自由亞洲報道稱，8月19日，上海市第一中級人民法院對被告明天控股有限公司及被告人肖建華“非法吸收公眾存款罪、背信運用受託財產罪、違法運用資金罪、單位行賄罪”一案公開宣判。根據法院微信公眾號的消息，明天控股被判罰金人民幣550.3億元；肖建華則被判有期徒刑13年，並處罰金人民幣650萬元。

2017年2月，肖建華在香港“四季酒店”被不明人士帶走後失蹤，媒體報道指，他當時是被中國當局特工綁架回大陸, 但此後消息全無，直到今年7月4日，案件在上海開審。加拿大駐華大使館稱多次要求旁聽，但遭中方拒絕。周五，中國外交部稱，中國不承認雙重國籍，肖建華無權享有外國領事保護。

據該報道，現年50歲的肖建華出生於中國山東，15歲考入北京大學法律系，2016年在胡潤中國百富榜排名第32位，資產近60億美元。其掌控的“明天系”金融帝國能迅速崛起，被指是由於肖建華與中共最高層關係密切，為中國多個權貴家族充當共同白手套，其中包括江澤民、習近平、曾慶紅、劉雲山、溫家寶、賈慶林等家族。

普林斯頓中國學社執行主席陳奎德告訴自由亞洲，從肖建華被抓回中國大陸後的輿論來看，習近平可能原想把它作為一個重磅炸彈，在中共二十大前，對阻止其連任的派系進行震懾或逼退。但周五宣判結果顯示，其罪名都是經濟性質，完全沒有涉及背後的利益集團和政治因素，13年刑期也是輕判。陳奎德說，“（判決）沒有過去想像的那麼嚴厲，沒有這麼政治化、陰謀化，而顯得就經濟論經濟，基本上是一個妥協的結果。”陳奎德認為，對肖建華的輕判是習近平為追求連任，面對黨內的反對力量，做出的一種妥協。

針對此案，中國民主黨全國委員會主席王軍濤對自由亞洲稱，打擊肖建華和“明天系”主要是出於習近平的政治需要，包括反腐和建立個人“獨裁”，清除黨內各山頭，因為肖建華是很多高官轉移隱匿資產的白手套和錢袋子；此外，“明天系”這一類公司的發展也不符合習近平的“新發展觀”，打擊它具有指標意義。

不過，王軍濤也表示，無論從權鬥還是落實“新發展觀”的角度來說，此案原本不是做結論的時候。而之所以現在宣判，可能是習近平要發出一個安民告示，尤其是前一段習近平在經濟、外交上受到一系列挫折，急需穩住經濟大盤。“安民告示就是對肖建華案做一個結論，以便安撫企業家，在二十大前，經濟不要出現太大危機。”

王軍濤指出，最近中共中央政治局常委集體消失二周, 之後李克強到深圳考察、強調改革開放一定堅定前行，似乎顯示習近平對北戴河會議失控，“假如真是這樣，肖建華的案件，可能也是在15天中（北戴河會議）討論出來的一個結果。如果不是習近平主動的話，就說明是習近平被迫做出的一個妥協。”

據該報道，肖建華被輕判是策略，對習近平有利。

該報道引述在美國的時事評論員橫河認為，對肖建華的宣判還存在另外一種可能性，就是習近平在北戴河會議上受到很大壓力，而利用這次宣判發出一種警告。橫河說，“把肖建華判輕一點的意思就是說，他已經交代了很多東西，配合得很好。這一來別人就沒把握了。”橫河說，“如果要是判個死刑，倒是很多人放心了，現在吊在那裡讓大家都擔心。這個策略應該是對習近平有一定好處的。”

橫河表示，肖建華本身被判多重並不重要，重要的是他掌控很多材料，習近平可以此繼續控制各派系，保證二十大順利連任。