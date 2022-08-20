《法蘭克福彙報》：德國正在加入以美國為首的反華聯盟

軍演

德國正在參加印太地區軍演。德國媒體有何看法？

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《法蘭克福彙報》表示，德國正在加入印太地區的反華聯盟。從長遠來看，這會對德中貿易關係帶來影響。德國空軍進入印太地區主要不是炫耀武力，而是一種戰略承諾。德國正在發出信號，準備在這個可能已經是世界上地緣政治最重要的地區進行軍事介入。去年，一艘德國護衛艦進入該地區，現在，戰鬥機出動了。按照慣例，德國聯邦國防軍沒有說出潛在的對手或要處理的情況。但很明顯的是，德國在亞洲的合作夥伴正在準備幹什麼，即和中國可能發生對抗。在軍事上，德國仍然太弱，無法在緊急情況下真正有所作為。但在政治上，德國政府採取的方針與對俄羅斯的類似。從長遠來看，德國將很難在對外貿易上與北京保持無障礙關係。德國正在加入一個以美國為首的反華聯盟。這個聯盟可能將比柏林許多人想象的還要快地受到考驗。

德國廣播電台報道說，德國武裝部隊開始在澳大利亞參加兩次軍演。德國為什麼要在那裡懸掛國旗呢？共有17個國家參加的軍演旨在向中國政府表明，印太地區不會任由中國單獨隨心所欲。中國將南海大部分地區居為己有，最近還在台灣周邊進行了廣泛的軍事演習。但世界貿易的30%以上是通過印太地區的航道進行的。這就能說明，為什麼德國作為一個出口和貿易國，對該地區特別感興趣，為什麼德國武裝部隊比以前更多地參與該地區的安全政策。其他國家也在明確表示他們的興趣，日本和韓國首次與德國一起參加軍演。在北約的新戰略概念中，中國被視為是一個“挑戰”。演習結束後，德國的歐洲戰機將留在該地區，三架飛機將飛往日本，其他飛機將參加與新加坡空軍的軍事演習。

N-TV電視台表示，參加在澳大利亞舉行的軍演是為了證明德國空軍可以迅速部署到世界各地。德國派出六架戰鬥機參加演習。德國空軍部表示，這是德國空軍迄今為止“最大和最雄心勃勃的部署”。“我們正在發出一個明確的信號：空軍可以迅速部署到世界各地，即使有幾個任務需要同時完成。”在俄羅斯對烏克蘭發動侵略戰爭的背景下，德國已着手對聯邦國防軍進行全面現代化改造，並為此設立了一千億歐元的特別基金。