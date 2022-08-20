習近平醞釀下月出訪上合峰會 回應佩洛西訪台或臨時增加出訪並會普京等多人

中國/上合組織

上海合作組織的年度峰會定於9月中旬在烏茲別克斯坦的撒馬爾罕舉行。華爾街日報引述參與籌備定於9月15-16日在烏茲別克斯坦撒馬爾罕市舉行的上海合作組織年度峰會的人士透露，習近平的辦公室本周暗示他可能親自出席，但提醒說他的計畫仍有可能改變。這些知情人士說，習近平的辦公室還開始準備在該峰會的間隙與巴基斯坦、印度和土耳其領導人舉行雙邊會議，這些國家的領導人也在制定出席計畫。

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據華爾街日報署名Keith Zhai今天引述知情人士透露，中國國家主席習近平正準備前往中亞，在9月中旬的一場地區峰會上與俄羅斯總統普京和其他領導人會面。俄羅斯總統普京今年早些時候在北京會見了中國國家主席習近平。

知情人士透露，中國國家主席習近平正準備前往中亞，在9月中旬的一場地區峰會上與俄羅斯總統普京(Vladimir Putin)和其他領導人會面。

其中一些知情人士說，習近平臨時增加訪問行程是因為美國眾議院議長佩洛西(Nancy Pelosi)於本月早些時候訪問台灣，這被北京方面視為西方對中國加大施壓。

其中一些知情人士說，在憤怒的警告和報復威脅未能阻止佩洛西訪問台灣之後，中方才開始計畫習近平出席該峰會。台灣是一個民主自治的島嶼，中國政府聲稱台灣是中國領土的一部分。知情人士說，中國領導人擔心在台灣問題上與華盛頓的緊張關係加劇可能導致意外的軍事衝突。

俄羅斯國有媒體塔斯社(TASS)曾在6月表示，普京計畫出席該峰會，但沒有提到與習近平的會晤。

據華爾街日報，中國官員說，訪問撒馬爾罕將凸顯出習近平的目標，即與非美國盟友的國家建立更緊密的安全關係，作為抵禦西方遏制中國努力的堡壘。