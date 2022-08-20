英再次叫停中資收購案

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英國政府日前以中國構成安全風險為由，阻止總部位於香港的 “超橙”（Super Orange）收購英國電子設計公司 “脈衝”（Pulsic）。這是繼英國首次以《國家安全和投資法》叫停一間中國企業的收購案後，再次拒絕在香港註冊的公司的收購案。外界預測，下月初即將上任的新一任首相將對華採取更強硬的態度。

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綜合媒體報道，英國商業能源及工業策略部當地時間17日發布聲明，宣布了一項叫停香港超橙控股有限公司提出全面收購英國軟件開發公司Pulsic的最終決定。

商務大臣誇騰（Kwasi Kwarteng）指出，涉事英國公司擁有尖端的電子設計自動化知識產權、技術及產品，可增強國防和技術能力，包括可用於軍事用途的集成電路建設，而收購將令上述實體和資產轉移給收購方，形成國安風險。他認為最終的命令對 “減輕國家安全風險是必要且相稱的”。

根據網上商業數據庫，“超橙” 公司於去年8月成立，在香港註冊，屬私人股分有限公司，但網上未見該公司的網頁。香港《明報》、英文《南華早報》（The South China Morning Post）與中國財新網19日先後報道，此次收購背後的真正買家是總部設於上海的合見工業軟體。

“脈衝” 有限公司則在2000年創立，是一家位於英格蘭西部城市布里斯托（Bristol）的小公司，設計用於電子電路的軟體，在英美日三國設有辦事處，有44名員工。

報道說，英國《國家安全與投資法》自2022年1月起生效，根據該法，英國政府有權審查與介入商業交易，以保護英國國家安全。

在《國家安全與投資法》立法後，5月底，當局就當地最大的半導體公司紐波特晶圓製造公司（Newport Wafer Fabrications）被一間與中共政府關係密切的上海上市公司聞泰科技控制的荷蘭安世半導體（Nexperia）公司收購，啟動國家安全審查，預計9月會有結果。

7月中，政府引用同一條法例，禁止北京無限願景科技有限公司（Beijing Infinite Vision Technology Company）收購曼徹斯特大學（University of Manchester）旗下公司視覺傳感技術SCAMP-5和SCAMP-7，同樣因為涉及軍民兩用科技，可以應用在建立國防或科技技術，對英國國家安全有影響。根據《泰晤士報》（The Times）報道，相關技術可以應用在軍事無人機或導彈上。

保守黨人權委員會委員裴倫德 (Luke de Pulford) 認為，英國阻止中資收購英國公司意義重大。

英國在2020年已經基於國家安全理由，禁止中國網絡設備供應商華為參與英國5G基建建設。英國政府2021年的一份報告稱，中國是 “對英國經濟安全威脅最大的國家”。

觀察人士指出，中方曾多次要求英方為中國企業營造公平、開放、非歧視性的營商環境。而今次英國政府舉動，顯示隨着中英就人權、國防和安全事務而令關係變差之時，英國會繼續避免讓中國切入其經濟，秉持約翰遜政府阻止華為參與英國5G網絡發展的趨勢，抗衡其擴大影響力。

據報道，目前兩名保守黨黨魁候選人，外相特拉斯（Liz Truss）和前財相蘇納克（Rishi Sunak）正在競爭成為下一任英國首相，兩人都表示會對中國更加強硬，保障國家安全。而目前最有可能接替約翰遜 （Boris Johnson）的特拉斯早已發出警告，英國不應策略性地倚賴中國。作為外相的她，呼籲對中國採取更強硬的態度，並警告北京若不遵守國際規則，將受到制裁。

特拉斯在一場黨內選舉論壇上說：“我們該研究如何確保不會出口某些技術，然後被用來對我們不利。我們得把投資審查明確化，我們已經開發了相關制度，確保不會有關鍵戰略資產被併購。”她還說英國應當打擊取締中資企業，例如社交媒體TikTok。