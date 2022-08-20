20大前維穩：河南銀行許諾向城郊存戶更多退款

中國/河南

中國銀行方面將向更多客戶退款。在最大規模的抗議活動之一變成暴力事件之後，河南銀行業監管機構在7月中旬宣布，存款不超過5萬元人民幣（7,305歐元）的個人將拿回他們的錢。中國的農村銀行業受到了中央政府控制房地產泡沫和債務飆升嚴重打擊。憤怒的儲蓄者指責當局不作為，甚至與這些銀行勾結。就在執政的共產黨召開重大會議的前幾個月，中國當局正在尋求避免社會不穩定。

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幾經抗議之後，中國的銀行將向更多儲戶退款。據法新社說，中國監管機構周五稱向更多農村地區的銀行儲戶提供退款，這些客戶的提款曾被中國歷史上最大的銀行醜聞之一所阻止。

中國的農村銀行業受到了中央政府控制房地產泡沫限制和債務飆升嚴重打擊。憤怒的儲蓄者指責當局不作為，甚至與這些銀行勾結。由於監管機構對管理不善採取了行動，河南省的四家銀行被迫在4月中旬凍結了現金提取業務。

凍結導致數十萬客戶拿不到錢，並引發了零星的抗議活動。

在最大規模的抗議活動之一變成暴力事件之後，河南省銀行業監管機構在7月中旬宣布，存款不超過5萬元人民幣（7,305歐元）的個人將會拿回他們的錢。從那時起，監管機構逐漸向擁有較多存款的個人提供退款。

19日，河南的銀行和保險監管機構承諾為那些存款在35萬至40萬元人民幣（約合51,135至58,440歐元）之間的儲戶退款，銀行在一份聲明中許諾說，這些人將在8月22日開始收到退款。

該報道稱，當局已經展開調查，並說，這四家銀行以及安徽省的另一家農村銀行參與了一個欺騙投資者的醜聞。但分析人士說，河南省的銀行業醜聞對公眾對中國金融系統的信心造成前所未有的打擊，尤其是欺詐的規模和範圍很大，所涉銀行已經非法經營了十多年。

法新社說，就在執政的共產黨召開重大會議即20大的前幾個月，中國當局正在尋求避免社會不穩定。

7月10日，河南省會鄭州的一次大規模示威被暴力鎮壓。根據法新社的報道和社交媒體上經過核實的照片，抗議者被警察強行塞進大客車並遭到毆打。