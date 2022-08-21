上報：丹麥電視台八分半台海危機專輯另外透露了什麼

中國/台灣/丹麥

丹麥廣播公司日前製作一段長達八分半的新聞專輯，題目是：為什麼台灣對中國和美國如此重要？台灣上報主筆李濠仲在專欄文章里撰文，分析丹麥電視台八分半台海危機專輯另外透露了什麼。

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該文開頭就指，美國眾議院議長佩洛西訪台後的中國軍演引起全球關注，向來“與世無爭”的北歐國家丹麥，也在那段時間由丹麥廣播公司（DR）特別制播長達八分半的新聞專輯，去解釋台灣和中國之間的緊張關係，末段並指“台灣作為一個自由民主國家的重要標誌，它的背後也是民主美國和專制中國的競爭”。

DR的敘事，從兩岸始於1949年後的變化開始，鋪陳其後中國政府對“統一台灣”的強烈使命，加上“台灣島嶼”本身特殊的戰略地位（中國想突破美國亞洲盟國日、韓、菲律賓島鏈防線），再又刺激了台海的安危，且台灣幾乎主導了全球的芯片市場，也成為美國和其盟國必須關切台灣安全的重要因素。DR的結論是，現在全球都在看，中國是否會動用軍隊佔領台灣，以及美國會不會出兵阻止中國。

據李濠仲，前後八分半的報導，內容緊湊全面，立場堪稱持平，但過程一段對台灣簡短的介紹又頗耐人尋味。DR說，蔣介石一開始在台灣施行了嚴厲的威權統治，但他過世後，台灣持續朝民主的方向發展，到今天，台灣有自己的民選領導者，自己的旗幟、軍隊和貨幣，已是一個“主權國家”，唯一的挑戰是全世界只有14個國家承認它，而丹麥並沒有承認台灣是一個國家。

很長一段時間以來，丹麥以其斯堪地那維亞的風格，儘可能不在國際事務上和任何國家發生爭議和衝突，包括和許多國家一樣，一邊便宜行事接受中國的一中論述，一方面再以模糊台灣國家定位的方式和台灣交流往來。在同為斯堪地那維亞的國家中，它既不像瑞典會直接杠上中國，也不像挪威會對中國百般妥協，但總是會適時端出“歐盟對中的共同態度”（將中國視為合作夥伴、經濟競爭對手和系統性競爭對手）當作避免直接觸及對中政策的緩衝，這確保了它和中國之間得以長年相安無事。

直到2019年，哥本哈根動物園熊貓館開幕，理所當然熊貓是由中國載運而來，當時為了讓遊客認識熊貓的生長地，哥本哈根動物園特別製作了一張熊貓分布圖，並以綠色色塊標示中國，園方且將一旁的台灣以白色另做標示。這一舉措便直接惹惱了準備前往參加開幕的中國代表團，還把這列入“熊貓館設施驗收重要缺失之一”（代表團有權提出設施修正）。

在熊貓地圖事件之前，其實已有服裝品牌GAP因為一件印有中國地圖的T恤少了台灣，而向中國消費者道歉的前例；連鎖飯店萬豪國際和達美航空也曾因為將台灣、西藏和香港列為國家，在遭中國抵制後，亦向中國低頭認錯；後續則還有亞瑟士、紀凡斯、凡賽斯等品牌也遇到同樣的事。丹麥卻萬萬沒想到自己會在動物園的熊貓館踩了中國的“地理誤區”。

李濠仲說，丹麥政府的對中政策一直相當溫和，而且就像許多國家一樣，國內也有許多企業經常會強調自身在中國投資的重要性，要求政府審慎行事避免刺激中國。直到哥本哈根動物園為熊貓地圖善後，雖然很快讓中國代表團的不滿降溫，但丹麥學界、媒體卻也開始注意到中國的政治干預，是否將損及丹麥的民主價值觀，更何況很多情況也許對在中國的丹麥公司有利，卻不見得就是對丹麥有利。

2021年5月，蔡英文受邀參加哥本哈根民主峰會視訊會議，和丹麥外長直接對談，即可視為丹麥對中國因素損及丹麥民主的一種修正；隔年，北京冬奧登場，丹麥也跟隨歐美多國腳步，不派外交代表團前往參加開幕。當時丹麥外長接受媒體訪問，被問到為什麼不派外交代表團時，他的答覆是“我們丹麥非常關注中國的人權狀況，這也不是什麼秘密。所以政府已經決定，我們不會去參加中國的冬季奧運。”

《上報》主筆李濠仲說，過去，中國對台灣的壓迫，除卻實質的國際舞台，至少多屬於檯面下運作，但近年已愈來愈有恃無恐，彷彿直接“下條子”要諸多企業公司聽令照辦，這對許多奉行民主自由價值的國家來說，其實是非常帶刺的脅迫，以至於他們對台灣的關注，不乏有感同身受的滋味。丹麥電視台花八分半說明本次台海危機，看似旁觀第三者的報道，卻也透露出了他們對中國是什麼樣的觀感，這些“觀感”，當然也不只積累在丹麥一個國家身上。