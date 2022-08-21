中國天主教換領導層 李山當選愛國會主席 稱獲梵蒂岡認可

中國/梵蒂岡

中國天主教第10次全國代表會議選出新一屆“一會一團”領導層，獲羅馬教廷認可的北京教區主教李山當選中國天主教愛國會主席；同獲教廷承認的海門教區主教沈斌接任中國天主教主教團主席。中共中央統戰部副部長、國家宗教事務局局長崔茂虎崔茂虎在會上強調，天主教“一會一團”要認真學習貫徹中共總書記習近平關於宗教工作的重要論述和中共中央的決策部署，堅持獨立自主自辦教會原則不動搖，“積極推進我國天主教中國化”，繼續團結帶領廣大天主教界人士用實際行動迎接中共20大的召開。

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據中央社今天報道，中國天主教換領導層。報道引據中國天主教“信德網”、香港星島日報網消息，中國天主教第10次全國代表會議首次選出“一會一團”監事會成員。

中國天主教全國代表會議是中國官方教會最重要的大會，上次會議於2016年召開。本次會議自18日起一連3天在湖北武漢召開，來自全國28個省區市的天主教界代表人士345人蔘會。中共中央統戰部副部長、國家宗教事務局局長崔茂虎應邀出席開幕式並致詞。

據該報道，會議昨天閉幕，選出“一會一團”第10屆委員會、常委會。李山當選中國天主教愛國會主席，沈斌當選中國天主教主教團主席。卸任愛國會主席、主教團主席的房興耀主教及馬英林主教獲推舉為“一會一團”名譽主席。

57歲的李山來自北京天主教家庭，就讀於北京神哲學院，2007年被祝聖為北京教區主教。中梵當年雖尚未簽署主教任命協議，但梵蒂岡官員當時說，教廷對中國委任李山為主教表示肯定，並希望他的任命可以幫助改善中梵關係。沈斌同樣是獲得中方及教廷認可的主教，2009年當選為江蘇海門教區主教，在祝聖前已得到羅馬承認。

會議昨天還選舉了“一會一團”監事會成員，詹思祿當選監事長，方建平主教、劉元龍教友當選副監事長，雷世銀主教、舒南武教友當選監事。新任監事長詹思祿主教來自福建寧德，2000年未獲時任教宗讓保羅二世認可，成為中國官方教會主教，被教宗絕罰。2018年9月，中梵就主教任命權達成協議，教宗方濟各赦免了7名“非法自選自聖”主教，詹思祿是其中之一。

據中央社說，北京與梵蒂岡沒有正式外交關係，但中梵在2018年簽署關於主教任命的臨時性協議，中方於2020年宣布協議延期兩年，協議細節未對外公布，路透社早前報導，在此協議下，教宗有最終主教任命權。

梵蒂岡官網至此尚沒有關於此次中國天主教全國代表會議以及新宗教官員當選消息報道。