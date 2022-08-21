旱情嚴重

中國長江流域旱情不止 246萬人供水受影響

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Le lit d'une rivière desséchée le long du fleuve Yangtsé, dans la province de Jiangxi, au centre de la Chine, le 19 août 2022.
Le lit d'une rivière desséchée le long du fleuve Yangtsé, dans la province de Jiangxi, au centre de la Chine, le 19 août 2022. © STR / AFP
作者： 法廣
3 分鐘

7月以來，長江流域大部分地區持續高溫少雨，降雨量較常年同期偏少4.5成，中國官方指未來幾天旱情仍將持續，截至目前，已有3299萬畝耕地受旱，246萬人供水受到影響。

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綜合央視等陸媒21日報導，據中國水利部最新數據，今年以來，受西太平洋副熱帶高壓影響，長江流域內主要河湖來水明顯偏少，水位顯著偏低，出現多年同期少見的乾旱災害。

截至目前，四川、重慶、湖北、湖南、安徽、江西等9個省（市）耕地受旱面積3299萬畝，246萬人、35萬頭大牲畜因旱供水受到影響。

水利部水旱災害防禦司抗旱處處長楊光表示，水利部門提早謀畫，前期搶抓水庫蓄水，在發生嚴重氣象乾旱的情況下，長江流域受旱省市水庫蓄水總量目前與常年同期基本持平，為抗旱儲備了水源。

據指出，針對旱情持續發展的形勢，特別是當前水稻等秋糧作物處於生長關鍵期、需水量大，水利部自16日起開始實施“長江流域水庫群抗旱保供水聯合調度專項行動”，調度以三峽為核心的長江上游水庫群、洞庭湖水庫群和鄱陽湖水庫群，已累計向下游補水9.8億立方米。

水利部水文首席預報員胡健偉說，預計未來幾天長江流域降水、來水總體仍將偏少，旱情仍將持續。後期隨着秋雨的到來，長江上游的旱情將逐步得到緩解；但中下游地區安徽、湖北、湖南、江西等地旱情形勢不樂觀。

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