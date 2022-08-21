哥倫比亞新總統希望該國軍隊為“和平”而戰

哥倫比亞/政治

8月20日星期六，在哥倫比亞為軍隊新的指揮官舉行的正式就職儀式上，總統佩特羅表示：在經過多年的“自相殘殺”暴力事件之後，哥倫比亞軍隊的使命應為“建設和平”，並成為一支和平的軍隊。總統佩特羅於今年6月當選，8月7日宣誓就職，是該國歷史上第一位左翼總統。

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哥倫比亞新任陸軍司令及海陸空三軍指揮官的就職儀式星期六在波哥大一所軍事學校舉行。剛剛當選總統的佩特羅在新任命的國防部長的陪同下，出席了就職典禮並發表講話指出：應該反思選舉的意義，民眾通過選舉傳遞的一個共同信息是：支持變革。經過“數十年的屠殺”，在“一場自相殘殺的戰爭中相互殘害，永無休止的暴力”。。。“變革，意味着擺脫這場永久的戰爭並建立和平，這才是人民的心聲”。

佩特羅總統強調：對軍隊而言，並不簡單地是用一位指揮官取代另一位指揮官。軍隊不僅要為戰爭做準備，也要為和平做準備，最終成為一支和平的軍隊。

現年62歲的新總統佩特羅，曾在1980年代為極左城市游擊隊的成員，並與哥倫比亞軍隊展開過艱苦戰鬥。

佩特羅在就職出任新總統之後，於8月12日任命了包括警察在內的整個軍事指揮部，強調：軍隊的使命是“減少暴力和犯罪，並加大對人權和公共自由的尊重”。

在與哥倫比亞游擊隊進行了持續60多年的衝突後，哥倫比亞軍隊目前仍在與在該國各省活動的多個武裝團體繼續較量，該國軍隊受到民眾的廣泛支持。

但也有一些醜聞玷污了軍隊的聲譽如：與嗜血的準軍事組織結盟，與該國最大的販毒團夥哥爾夫家族（Clan del Golfo）關係不清，以及在2002至2008年間，錯誤地處決了6000多名被視為游擊隊員的平民等。