批“大撒幣” 孫文廣被人間蒸發4年 知情者稱已離世而當局仍封鎖消息

中國/孫文廣去世

中國自由派退休學者孫文廣2018年8月1日晚間在濟南家中接受美國之音中文節目電話連線訪談時，被管區員警破門而入並打斷發言，之後在連線尚未結束下被員警帶走。

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據中央社今天報道稱，美國之音中文網今天稱，87歲的孫文廣很可能去年已在秘密關押中病逝，但當局至今未對外公布消息。

孫文廣是山東大學退休教授。2018年8月1日，他在家中接受美國之音電視節目連線時，批評中共總書記習近平的“撒幣外交”不得人心，結果被中國公安強行打斷現場電話訪談帶走，至今失蹤4年。

報道引述知情人士說，被濟南國保（政治安全保衛）長期關押的孫文廣去年8月中旬病危，9月去世。他的妻子曾到場料理後事，在香港居住工作的獨生女則未前往奔喪。

美國之音日前發電郵向孫文廣的女兒詢問，但至發稿前仍未得到回復。

美國之音致電山東大學離退休工作處副處長室，接電話者自稱是外來值班人員，知道孫文廣這個人，但不肯回答孫教授是否仍然在世的問題。

中國當局至今對孫文廣去世的消息既不證實，也未澄清，外交部新聞司發言人室沒有回復媒體多次的電郵求證問詢。

據報道，人權活動人士認為，中共當局懼怕這位異議人士的影響力，刻意隱瞞他在秘密關押中去世的真相。

在英國的維權人士王劍虹幾個月前就在社群平台推特（Twitter）上發布孫文廣過世的消息，她質問當局未公布死因、死亡日期以及是否已經安葬等訊息。她引述一名山東維權人士說，國保曾表示當局不公布孫文廣去世的主要原因是維穩需要，因為害怕人們悼念和紀念這位寧死不屈的“零八憲章”簽署人、異議人士和人權捍衛者。