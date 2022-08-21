美國會參議員推法案 禁止中國國企購買美國農地

保護美國農地

美國南達科他州聯邦參議員邁克·朗茲，日前提出一項法案，要求將中國、俄羅斯、伊朗和朝鮮列入黑名單，禁止這些國家的個人和實體投資、購買或獲得美國的農田或與農業相關的企業。

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南達科他州聯邦參議員邁克·朗茲8月17日提出一項法案，禁止中共購買美國農田和美國企業。

聲明說，“保護美國農田對於維護我們的國家安全至關重要”，“這項收購可能會威脅到我們的國家安全，因為它允許中共密切監控一個非常重要軍事設施的行動和通訊。”

朗茲指的是中國阜豐集團購買北達科他居民的土地，而這片土地距離美國大福克斯空軍基地只有大約20分鐘車程。

大福克斯空軍基地是美國最先進的軍用無人機技術所在地，也是新的太空網絡中心。

邁克·朗茲發推文強調：“該法案將阻止中國、俄羅斯、朝鮮和伊朗在美國購買農田和農業企業。”