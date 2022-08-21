馬斯克為中國官媒撰文遭批過於討好

美國/中國/馬斯克

美國電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）為中國官方主辦刊物撰文，這個舉動惹來批評，直指其為網絡審查主管機關所辦刊物寫文章，這是為了商業利益過度示好的表現。

廣告 繼續瀏覽後續

據中央社今天報道稱，馬斯克（Elon Musk）接受中國國家互聯網信息辦公室轄下刊物“中國網信”雜誌邀稿，以“相信科技創造美好未來”為題撰文，內容談論科技發展和未來生活，強調乾淨能源、機器人、人工智能、太空探索等領域。他在這篇將近3000字文章中提到，“在能源革新事業中，中國企業將是不可忽視的力量”。

這篇撰文讓馬斯克惹來負面輿論，抨擊他以“言論自由絕對主義者”（free speech absolutist）自居，卻為中國網絡主管機關所辦刊物撰文。報道引述美國之音（VOA）20日消息，中國事務專家、“北京之春”榮譽主編胡平表示，這個撰文舉動非常不妥，中國網信辦就是反烏托邦小說“1984”裡面的“真理部”，為其撰文就是對這個機構職能的認可。

美國外交政策協會（American Foreign Policy Council）研究員索博利克（Michael Sobolik）在推特上說，“對於一個經常談論言論自由問題的人來說，（馬斯克）與北京的審查者走得太近了。”

德國外交關係理事會（DGAP）技術與全球事務負責人巴克（Tyson Barker）指出，看來馬斯克是在試圖討好北京當局，因為當局可以把網絡安全作為限制特斯拉市場准入的手段，迫使特斯拉在中國加強本地數據管理。

該報道引述美國時事評論員章家敦認為，中國網信辦希望藉由馬斯克的文章增加其網絡審查制度合法性，他們是網絡審查者，馬斯克不應該為中國網信辦轄下雜誌撰稿。章家敦說，馬斯克涉足中國市場從一開始就存在問題，中國對馬斯克的影響力可能進一步深入到包括其經營的私營衛星發射服務SpaceX等美國科技領域。美國國會應該審視馬斯克與中國的關係，人們擔心北京將利用其對特斯拉的影響力獲取訊息或影響馬斯克在SpaceX上的決定。