為支持經濟中國央行宣布再次降息

中國央行降息

房地產危機令急劇放緩的中國經濟雪上加霜，在宣布對幾項關鍵利率採取降息一周之後，周一中國央行再次宣布下調兩項基準利率，一年期貸款市場報價利率（LPR）從目前的3.70%降至3.65%，這一利率是銀行提供給企業和家庭的最優惠利率的基準，而作為抵押貸款基準的五年期報價利率從4.45%降至4.3%。

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法新社指出，這兩種利率現在都處於歷史低點。一年期的最優惠貸款利率LPR最近一次降息是在1月份，五年期的LPR最近一次降息是在5月。降息措施應該是為了鼓勵銀行以較低的利率發放更多的貸款，進而應該能支持經濟活動。

在2020年第一波疫情之後，曾是中國經濟復蘇引擎的房地產業目前正在經受打擊，許多房地產集團的現金流正在耗盡，其中包括該行業的頭號企業恆大集團。恆大糟糕的財務狀況正在給其競爭對手造成損失，買家也越來越不願意投資房地產。

由於財力削弱，一些房地產集團很難保證自己的施工進度，按時交房。因此，越來越多的憤怒房主拒絕支付每月的按揭，這可能會使房地產行業的情況進一步惡化。

此外，新冠疫情的反彈使經濟現狀變得更加複雜，清零封城措施也導致工廠和企業被封、或是突然停業，嚴重影響商業運作。

在這一背景下，中國7月份公布的經濟指數令人失望，第二季度經濟增長崩潰，同比增長僅僅增加了0.4%。這是自2020年以來，中國國內生產總值（GDP）的最差的季度表現。

為了支持經濟，北京周一出人意料地降低了幾個關鍵性利率：針對銀行的七天和一年期再融資利率（Repo）。中國政府已經設定今年的GDP增長 "約5.5%"的目標，但許多經濟學家懷疑這一目標能否實現。

在央行宣布進一步降息之後，中國股市周一開盤還是應聲下跌，不過幅度不大。

香港跌幅最大，在早盤交易中，恆生指數下跌了1.01%，為19,572.42點。上海綜合指數也下跌0.26%，至3,249.70點，而深圳則下跌0.29%，至2,201.48點。