中國大外宣又一造假力作：「春，又見香港」 訛稱在「布拉格影展」獲獎

香港/政治

歌頌中國政府是一個仁慈統治者的紀錄片《春，又見香港》（Spring, Seeing Hong Kong Again）近日引起關注，但並非因為它的藝術高度，而是它的「偽術」高度，有傳媒監察計畫發現，該片宣傳資料中標明該片獲得最佳紀錄片獎項的「布拉格電影節」根本不存在，而聲稱參展法國康城(又譯戛納)電影節，其實只是在付費即可放映的「康城電影市場展」上播放。至於製作團隊和訪談內容亦是疑點處處，為原應唱好中國的大外宣，再次弄巧成拙。

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由香港大學新聞及傳媒研究中心創立、現為獨立的「中國傳媒研究計畫」日前以《唱壞中國故事》(Telling China’s Story, Poorly)為題發表調查報道，指今年5月，一套名為《春，又見香港》在康城上映，與引起中國不滿、同情2019年反修例運動示威者的《時代革命》不同，片長25分鐘的《春》片，訪問的「市民」均透露對運動的不滿，他們口中的中國政府，並非專制壓迫者，而是幫助香港從政治亂象和武漢肺炎疫情中復元的仁慈統治者；而「粵港澳大灣區」計畫將有助香港繁榮，調子與中港官方立場雷同。

問題是紀錄片的數據。紀錄片團隊曾在6月1日發布新聞稿，聲稱該片在康城影展(又稱戛納電影節)播映後，「觀眾鼓掌三分鐘，有人熱烈討論影片，表示感到震撼，對香港的印象煥然一新」。不過，該計畫發現，《春》片並非如《時代革命》般在主會場播映，而是在付費即可放映的「康城電影市場展」（Marché du Film）上播放。

另外，宣傳稿又說，該片榮獲「布拉格電影節」最佳紀錄片獎項，甚至為觀眾加映。然而，捷克媒體Denik N和自稱是香港電影工作者的”K Tse”在推特發帖，指「布拉格電影節」根本不存在，而該片放映時也只有兩人入場，宣傳照還是從圖片庫中選取。”K Tse”直指，「大外宣機器已經動起來了」。

該計畫的深入挖掘後更發現，該片不僅未說明製作公司，連製作班底也都是難以查找的「外國姓名」人士；即使確有其人，當事人也予以否認。例如聲稱攝製《春》片的法國籍導演列李佛瑞（Benoit Lelievre）究竟參與該片製作多少實屬疑問，因為他曾在臉書表示，自2019年底離開中國後，便再也沒有回去。對於傳媒的查問，他亦一概拒絕回復；隨後更悄悄刪除社交平台「領英」（LinkedIn）上與紀錄片宣傳品的合照。至於疑似真正是《春》片導演的金華青或其工作室，則否認有參與該片，但又說有些「聯繫」，包括數部類似的電影，卻又不願說明。至於名列該片顧問的瑞士一個電影節資深業界人士Jasmin Bašić則表明，根本不知道《春》片的存在，但她有為金華青另一部電影《絳紅森林》(Dark Red Forest)當顧問，但該片在2019年時仍未完成。

《春，又見香港》的宣傳品指是法籍導演作品，但導演刪圖和帖文，惹人疑竇2022年8月23日 © 麥燕庭提供

主責是次調查報道的荷蘭籍獨立記者宋楷文（Kevin Schoenmakers）在文中抽出整個大外宣的「一條龍」服務，由製作團隊、宣傳、參展都有，但亦有令人懷疑和造假成分。宋楷文指出，這類電影有些甚少或全

無機會讓外國觀眾看到，可能製作這些電影的，只是部分中央或地方政府官員想拿着「獲獎」影片去告訴上司：已為建立中國美好形象做好工作。

他又說，與外國機構或獎項拉上關係亦是「外宣內宣化」的一部分，但卻符合中國主席習近平「說好中國故事」的口胃，但問題是，這些中國有份操作的宣傳，往往會弄巧成拙。